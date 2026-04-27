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Inter, grana Calhanoglu: è a rischio per la finale di Coppa Italia contro la Lazio

Il centrocampista turco è alle prese con un problema al soleo: il comunicato del club sulle sue condizioni
3 min
TagsInterCalhanogluInfortunio
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L'Inter potrebbe dover fare a meno di Hakan Calhanoglu nella finale di Coppa Italia. Il centrocampista turco, dopo aver trascinato i nerazzurri nella semifinale di ritorno contro il Como con due gol e un assist, a causa di un problema al soleo rischia di assistere da fuori all'ultimo atto della competizione, che vedrà gli uomini di Chivu affrontare la Lazio allo stadio Olimpico il 13 maggio alle 21:00.

Il comunicato sulle condizioni di Calhanoglu

Calhanoglu non è sceso in campo nel pareggio dell'Inter a Torino dopo aver accusato un problema muscolare. "Non stava bene" ha dichiarato Chivu. All'indomani della partita, quindi, gli accertamenti che hanno dato l'esito esplicitato dal club nerazzurro attraverso un comunicato ufficiale: "Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni". Lo stesso infortunio accusato a inizio mese da Lautaro Martinez

 

 

Finale di Coppa Italia a rischio

Calhanoglu rischia di rimanere fuori nelle prossime partite, che potrebbero consegnare alla squadra di Chivu due trofei. Non ci sarà contro il Parma il 3 maggio a San Siro, partita in cui, in caso di vittoria, permetterà all'Inter potrà festeggiare il 21esimo Scudetto della propria storia. Quindi, il 9 maggio è in programma proprio all'Olimpico la sfida contro la Lazio, che anticiperà di quattro giorni la finale di Coppa, alla quale il turco rischia di non prendere parte.

 

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