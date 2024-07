Norimberga-Juve diretta: segui la prima amichevole di Thiago Motta LIVE

NORIMBERGA (GERMANIA) - È il giorno della prima amichevole dell' era Thiago Motta in casa Juventus , con i bianconeri ospiti del Norimberga di Miroslav Klose al ' Max-Morlock-Stadion ' (calcio d'inizio alle 17:00). In attesa di novità dal mercato e del rientro di tutti i nazionali, Vlahovic e compagni sono attualmente impegnati nel training camp organizzato nel quartier generale di Adidas. Occhi puntati su Khephren Thuram e Michele Di Gregorio alla prima uscita in maglia bianconera. Segui la diretta della partita .

Juve, Soulé in panchina in attesa della Roma

L'ex Frosinone non figura nell'undici titolare scelto da Thiago Motta per l'amichevole con il Norimberga: la trattativa per la sua cessione ai giallorossi è vicinissima alla chiusura.

Koopmeiners alla Juve, contatto Giuntoli-Percassi: via alla trattativa

L'olandese vuole trasferirsi a Torino, l'Atalanta lo sa: si tratta per colmare la distanza tra domanda e offerta.

La formazione ufficiale della Juve

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Barbieri, Facundo Gonzalez, Djalò, Rouhi; Thuram, Locatelli; Comenencia, Miretti, Hasa; Sekulov. All. Thiago Motta.

Klose 'testa' la Juve

Sarà il Norimberga del tecnico Miro Klose a testare per primo la nuova Juve di Thiago Motta. L'ex bomber della Lazio guiderà infatti i 9 volte campioni di Germania in 2. Bundesliga (la Serie B tedesca) con l'obiettivo di tornare in massima divisione.

Thiago Motta, rito di iniziazione alla Juve: "Tocca a tutti". Cosa ha fatto

Dal ritiro di Herzogenaurach, ieri sera, alla vigilia della prima amichevole contro il Norimberga, show su una sedia dell'allenatore bianconero.

Juve: Vlahovic, il più caro della Serie A. Costa 41 milioni di euro lordi annui

L'attaccante serbo costa ai bianconeri quanto tutto il reparto offensivo dei campioni d'Italia dell'Inter.

Norimberga-Juve in tv e in streaming

La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è presente su ogni comune smart tv e su dispositivi mobili quali PlayStation e XBox. Una volta effettuato l'accesso, vi basterà selezionare l'evento di riferimento e godervi il match in tempo reale. Il match sarà visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, ed è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento

