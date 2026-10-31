Juve, c’è uno Stadium da riconquistare

Una crisi con diverse sfumature. La Juve non c’è più e a ulteriore testimonianza della discesa libera che sembra inarrestabile si aggiunge un fattore: lo Stadium sta diventando un tabù. Un cortocircuito nella storia recente considerando che, fin dalla sua fondazione, l’Allianz è stato un fortino praticamente inespugnabile, diventando una delle chiavi del ciclo d’oro dei nove scudetti consecutivi. La casa bianconera era la certezza su cui costruire vittorie e trofei. A settembre lo stadio ha compiuto quindici anni e vanta ancora statistiche rassicuranti a livello generale ma nell’ultimo periodo è diventato spesso terra di conquista. Dal finale della scorsa stagione, a maggio, quando si è consumato il crollo che ha portato alla mancata qualificazione alla Champions League e al sesto posto in classifica che ha condannato i bianconeri all’Europa League, la Juve ha vinto soltanto due delle sei partite in casa in campionato, un terzo del totale. Lo ha fatto in questa stagione con Parma e Atalanta mentre nell’epilogo dello scorso torneo ha pareggiato con il Verona e perso con la Fiorentina, dilapidando quindi punti fondamentali nella corsa al quarto posto, e quest’anno ha pareggiato con il Milan e perso con la Lazio. Riassunto: due vittorie, due pareggi e due sconfitte; significa una media di 1,3 punti a partita. Un mini ciclo negativo che è lo specchio delle difficoltà della squadra. Un tempo un rullo compressore davanti ai propri tifosi e ora invece titubante, anche contro avversari di più modesta caratura.