Diretta Tudor, futuro in bilico con la Lazio: segui tutti gli aggiornamenti LIVE

ROMA - Ieri sera a cena un lungo colloquio tra Igor Tudor e la Lazio . Una chiacchierata che non ha chiarito la situazione che si è creata intorno al tecnico. In ballo c’è il futuro. L’accordo tra le parti è in discussione nonostante la qualificazione in Europa league. Ci sono divergenze importanti, soprattutto sul mercato. Oggi previsto un altro appuntamento. Segui tutta la giornata in diretta.

10:50

Kamada e quell’attacco a Lotito

Al centro della crisi Tudor-Lazio c’è il caso Kamada. Via senza rinnovo, è volato al Crystal Palace. “Con lui non si può negoziare”, l’attacco del giapponese. Qui le sue parole.

10:29

Lazio, l’arrivo di Tchaouna: tutti i dettagli

Intanto il club biancoceleste ha piazzato il primo colpo di mercato. Si tratta dell’esterno della Salernitana: firma per quattro anni. Qui i dettagli dell’affare di mercato.

10:15

La Lazio e il mercato: Pedro resta

In attesa di chiarire il futuro dell’allenatore c’è Pedro che può rimanere: rinnovo automatico scattato alla 25esima presenza. Salvo ripensamenti in estate lo spagnolo è pronto a chiudere la carriera alla Lazio con un altro anno in campo. Qui tutti i dettagli.

9:53

Tudor e quel caso Kamada: l’inizio dei malumori

Se c’è un inizio alla crisi Tudor-Lazio è sicuramente identificato nel mancato rinnovo di Kamanda. Il giapponese era un punto fermo della sua squadra. Poi la separazione (firma con il Crystal Palace con 5 milioni di ingaggio). Da qui Tudor ha iniziato a preoccuparsi ed è tornato a Roma per il confronto.

9:36

I giocatori che non rientrano nei piani di Tudor

Dicevamo del mercato. Ci sono giocatori che a Tudor non piacciono, ma che erano stati presi perché funzionali al gioco di Sarri. Guendouzi, Isaksen, Rovella sono alcuni nomi sui cui la Lazio ha puntato e speso molto. Lo stravolgimento della rosa richiesto da Tudor prevede il cambio di 7-8 giocatori.

9:19

Il caso Guendouzi al centro del mercato

Guendouzi e Tudor, il rapporto non affatto positivo: l'ex Marsiglia era stato tra i migliori con Sarri, è diventato un beniamino dei tifosi, ma i rapporti con croato sono subito sfociati in polemica (già precedenti di litigi nell'esperienza insieme in Francia). La Lazio ha sentito gli agenti del francese: per la società non è in vendita.

9:06

Tudor e il futuro: cosa può accadere

In giornata previsto altro incontro con il tecnico, che si trova davanti ad un bivio: dimissioni o rimanere alla Lazio accettando questa situazione.

8:51

La posizione della Lazio sul mercato

Lotito non vuole cancellare il mercato fatto la scorsa estate, ma vorrebbe solo puntellare il gruppo con qualche nuovo innesto. Dovrà essere Tudor ad adeguarsi alla situazione.

8:39

Le richieste di Tudor

Il tecnico per ripartire chiede uno stravolgimento della rosa: vorrebbe cambiare 7-8 calciatori della squadra ereditata da Sarri, puntando su uomini più congeniali alla sua filosofia.

8:25

Le ultime ore di Tudor prima del confronto

Igor Tudor in vacanza a Spalato ha fatto rientro a Roma nella giornata di ieri. L’incontro con la Lazio ieri sera a cena con Lotito e Fabiani. Con il tecnico c’è anche l’agente Seric proprio come accaduto a fine marzo nel giorno del sì. Ora lo scenario è completamente diverso.

8:10

Lazio, si decide il futuro di Tudor

Al centro delle divergenze tra Igor Tudor e la Lazio c’è sicuramente il mercato. La Lazio non è disposta a rinunciare agli acquisti della scorsa estate quando Lotito investì tanti soldi. L’allenatore si trova davanti al bivio: rimanere o andare via.

