Radu interviene a sorpresa in una radio della Lazio e si scatena: "Parlate troppo"

"Pronto, mi senti?". "Si, ti sento, nome?". "Ciao, sono Stefan Radu ". "Non ci credo, lo fai uguale!". "Eh, sono io! Se dico che è vero, è vero". Simpatico siparietto prima di Lazio-Torino . L'ex capitano dei biancocelesti, Stefan Radu , ha chiamato in diretta Radio Laziale tra l'incredulità dei conduttori: Niccolò Di Leo e Francesca Turco .

Radu e la chiamata prima di Lazio-Torino: "Dai, caricate la squadra un po' di più!"

Una volta presentatosi ai radioascoltatori, Radu ha aggiunto con ironia: "Sono in macchina, sto andando allo stadio. Ho sentito Francesca che sta parlando un po' troppo". Ancora intenta a capire se l'interlocutore fosse davvero Radu, Turco ha chiesto: "Di una cosa che sappiamo soltanto io e te". "Walter", ha risposto Radu. "Allora è vero", ha confermato la Turco. La parola è tornata a Radu: "Dai, caricate la squadra un po' di più! Sto andando in Tribuna Tevere, volevo entrare un po' in diretta. Questa è la prima e ultima volta che lo faccio. Sentivo la radio, che si parlava troppo, e ho detto: voglio entrare in diretta. Si vede tutto alla fine. Sempre forza Lazio!".

Lazio, risate in diretta con Radu: "Non ti faccio male, stai tranquillo"

Clima cordiale, una volta chiusa la chiamata Di Leo si è tolto la felpa: "Sto sudando, non so neanche se ci credo adesso che è lui". La Turco ha preso il suo smartphone e ha richiamato Radu per fugare ogni dubbio: "Eri tu? Hai capito che non ti crede? Ma io ti voglio bene! Così glielo dici che eri tu, dato che è quasi svenuto. Te lo metto in vivavoce". E in vivavoce Radu ha concluso: "Siamo appena arrivati a Ponte Milvio. Non ti faccio male, stai tranquillo".