Lazio no-stop: l’unica novità è Provstgaard
No-stop. Gattuso pensa a un solo cambio, Provstgaard per Diogo Leite, per domani. Non è tempo di turnover né ci sono le condizioni per attuarlo perché Marusic e Rovella non sono pronti. Gudmundsson tornerà dopo la sosta. Dele-Bashiru e Cancellieri sono carte da giocare in corsa. Rino vuole spingere al massimo con la Lazio-prodigio.
Verso Lazio-Cagliari: tutti confermati
Al Mapei ha cambiato solo Provstgaard, lanciando Diogo Leite. Col Cagliari mossa inversa. Per il resto tutti confermati. Floriani, Sutalo, Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor, Isaksen, Noslin, Zaccagni. Impossibile cambiare nonostante le tre partite in una settimana, il primo triplo impegno della stagione. Gattuso parlerà oggi in conferenza (ore 14), spiegherà la linea che intende seguire. I test l’avranno confortato, da qui la tentazione di proseguire confermando dieci giocatori su undici. Prima del Sassuolo s’era preso dei rischi. Aveva preparato la partita in sala video, riunendo in tre momenti diversi i reparti per impostare la trama. Dopo il Sassuolo ha concesso un giorno di riposo. La Lazio-prodigio è un’orchestra e al tempo stesso una truppa d’assalto. Funziona troppo bene per cambiare troppi ingranaggi. Gattuso valuterà in corsa i correttivi. Dele-Bashiru e Cancellieri le prime mosse. Stanno trovando spazio anche Lazzari e Pedraza. Non ancora Cataldi, dopo un’estate lunghissima, vissuta dopo l’operazione per la pubalgia. La tabella di marcia ha subito ritardi, presto arriverà il suo debutto.
Le condizioni di Gudmundsson: parla il medico sociale della Lazio
Marusic-Rovella. Per il turnover servono i rientri di Marusic, Rovella e Gudmundsson. I primi due hanno lavorato in gruppo, ma Rino non li considera pronti per giocare. Preferisce che lavorino altri giorni a Formello, li rivaluterà per Napoli. «Marusic e Rovella hanno fatto una grossa parte di lavoro col gruppo e poi una parte di differenziato nella fase finale, ma sono ormai totalmente in campo», le parole del medico sociale, professor Monachino, a Lazio Style Radio. I tempi di Gudmundsson: «Su Albert avremo ancora un po’ più di cautela perché i tempi lo richiedono, siamo a un mese dal trauma, quindi credo che le prossime due settimane saranno quelle da monitorare. Siamo rientrati dal match di Reggio Emilia con il Sassuolo con qualche acciacco, perché qualche botta c’è stata però sono state riassorbite. C’è grande prudenza nella gestione. Ci riuniamo tutte le mattine prima con il calciatore e poi con lo staff tecnico, ogni scelta viene ponderata con molta attenzione».
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