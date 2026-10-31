Lazio no-stop: l’unica novità è Provstgaard

No-stop. Gattuso pensa a un solo cambio, Provstgaard per Diogo Leite, per domani. Non è tempo di turnover né ci sono le condizioni per attuarlo perché Marusic e Rovella non sono pronti. Gudmundsson tornerà dopo la sosta. Dele-Bashiru e Cancellieri sono carte da giocare in corsa. Rino vuole spingere al massimo con la Lazio-prodigio.

Verso Lazio-Cagliari: tutti confermati Al Mapei ha cambiato solo Provstgaard, lanciando Diogo Leite. Col Cagliari mossa inversa. Per il resto tutti confermati. Floriani, Sutalo, Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor, Isaksen, Noslin, Zaccagni. Impossibile cambiare nonostante le tre partite in una settimana, il primo triplo impegno della stagione. Gattuso parlerà oggi in conferenza (ore 14), spiegherà la linea che intende seguire. I test l’avranno confortato, da qui la tentazione di proseguire confermando dieci giocatori su undici. Prima del Sassuolo s’era preso dei rischi. Aveva preparato la partita in sala video, riunendo in tre momenti diversi i reparti per impostare la trama. Dopo il Sassuolo ha concesso un giorno di riposo. La Lazio-prodigio è un’orchestra e al tempo stesso una truppa d’assalto. Funziona troppo bene per cambiare troppi ingranaggi. Gattuso valuterà in corsa i correttivi. Dele-Bashiru e Cancellieri le prime mosse. Stanno trovando spazio anche Lazzari e Pedraza. Non ancora Cataldi, dopo un’estate lunghissima, vissuta dopo l’operazione per la pubalgia. La tabella di marcia ha subito ritardi, presto arriverà il suo debutto.