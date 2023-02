Ibrahimovic, siparietto in diretta tv con Ambrosini: "Mi sa che ti ho bloccato..."

MILANO - Una serata da ricordare per il Milan, tra la vittoria contro l'Atalanta e i ritorni di Maignan e Ibrahimovic. In particolare il ritorno dello svedese era atteso da inizio stagione. Nel post-partita Ibrahimovic ha parlato del suo rientro e della squadra, dando vita anche ad un siparietto in diretta con l'ex rossonero Ambrosini.