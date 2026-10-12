Milan a caccia dell’identità

Se continua così il Milan non è né carne né pesce. Se continua cioè a ondeggiare tra lo schieramento di partenza (3-4-2-1) e quello ritoccato con il Lecce prima della sosta (4-4-2) impiegherà molto più tempo a raggiungere uno stabile sistema di gioco capace di offrire identità tattica e di conseguenza sicurezza agli interpreti. Il calcio, a dispetto delle complicate narrazioni di molti moderni filosofi, non può diventare un mosaico nel quale puoi cambiare facilmente alcune tessere e restituire un disegno diverso allo stesso. No, non è così. E pretenderlo tra l’altro da un gruppo reduce dall’ennesima rivoluzione di ricambio della rosa, sostituzione di dirigenti, nuovi allenatore e staff tecnico, è pretesa molto discutibile. Poi ci sono, naturalmente, scelte che restano complicate da spiegare. E citare Estupinian, mandato incontro a Berardi, solitamente un “ammazza-Milan” collaudato, è scontato. Perché poi Amorim finisce con la necessità di doverlo sostituire all’intervallo per via anche dell’ammonizione guadagnata al culmine di una serie di strafalcioni che farebbero perdere la pazienza anche a Giobbe.

Milan Le lacrime e l'uscita dal campo in barella: il ritorno in campo di Gabbia dura solo 17 minuti e finisce malissimo Guarda la gallery E infatti appena ha messo piede sull’erba di Reggio Emilia ecco l’assist per l’inserimento di Rabiot che produce il gol a fatica difeso nei minuti successivi dal ritorno del Sassuolo. Se confrontiamo queste riflessioni con i piani per il prossimo mercato di gennaio scopriamo che ancora una volta l’obiettivo principale resta la zona tre-quarti visto che Endrick è il più gettonato e che nel frattempo Hutchinson, arrivato come soluzione alternative nell’ultimo giorno del mercato estivo, fin qui non è stato capace di offrire qualche spunto positivo sul suo utilizzo successivo. Le esigenze autentiche riguardano anche la difesa dopo l’infortunio grave di Gabbia. E reggere, con un numero ridotto di alternative, il ritmo frenetico di una partita ogni 3 giorni diventa il vero nemico numero due di Amorim dopo quello numero uno (scolpire un sistema di gioco fatto e finito).