La doppia vita , nel calcio come negli affetti o nel lavoro, è molto faticosa oltre che estremamente rischiosa. Il primo a saperlo e a denunciare la sua parziale soddisfazione è proprio Ruben Amorim che è tra tutti gli allenatori passati di recente da Milanello, oltre che nel panorama italiano, l’unico disposto a parlare il linguaggio della sincerità. «Abbiamo fatto di nuovo tanti errori e dobbiamo migliorare» la sua chiosa a quel promettente 4 a 2 che ha capovolto il destino della sfida nel fortino del Pireo ma probabilmente offerto una spinta decisiva all’umore e all’autostima del gruppo che rischiava di uscire a pezzi dopo i primi 50 minuti. Due gol subiti da una difesa statica e fragile, calcio orizzontale e nessuna azione di rilievo tranne lo spunto energico e solitario del solito Cisse.

A praticare la doppia vita, prima male, molto male, poi esaltante, c’è la sicurezza di consumare molte più energie rispetto al rivale per rincorrere il risultato esponendosi alle loro ripartenze e non esiste la garanzia di riuscire puntualmente a rimediare a distrazioni ed errori. Per certi versi, il Milan di ieri sera ha mostrato gli stessi tratti di quello criticato prima e poi ammirato al culmine della sfida dell’Olimpico contro la Lazio di Gattuso qualche mese fa. Allora fu Moreira, il satanasso capace di cambiare faccia alla squadra e al risultato firmando un paio di saette che fecero tremare i laziali, questa volta lo stesso decisivo compito è stato assolto da un inglesino fin qui poco visto in azione e poco accreditato, Omari Hutchinson restituito nella seconda parte al suo ruolo naturale, di attaccante di binario destro, lui che è mancino e che si esalta giocando sulle zolle a piede invertito.

Oltre l'emergenza infortuni

Ecco allora che la doppia vita nasconde, tra le sue pieghe, anche delle spiegazioni calcistiche e non particolarmente inedite per quel che riguarda il Milan. Perché il numero elevato di assenti per infortunio (addirittura 9) ha messo Amorim nelle condizioni di allestire uno schieramento inedito con quei 4 di piede sinistro uno al fianco dell’altro e di puntare in difesa su Diawara non molto reattivo da centrale ed Estupnian che ha ormai il complesso di giocare con la maglia del Milan. Basta guardarlo in faccia quando le telecamere lo inquadrano nei momenti clou: ha il terrore dipinto sul volto. E se hai il terrore di sbagliare è matematico che ti possa capitare di sbagliare. Non aveva altro a disposizione il tecnico portoghese con Bartesaghi e Pavlovic rimasti a casa.

Fattore Pulisic

All’alba del secondo tempo Amorim ha ridisegnato lo schieramento inserendo l’elemento che in zona gol è diventato una sorta di sentenza. Da quando è tornato dopo il mondiale, Pulisic ha infilato una perla dopo l’altra collezionando una collana di gol uno più bello e complicato dell’altro. Quello di ieri sera, il 3 a 2, è un gioiello di tecnica e di precisione oltre che di fiuto nello scegliere la zolla dove sarebbe arrivata il suggerimento di Hutchinson. Con la doppia vita si può anche uscire vivi dal Pireao ma servirà maggiore stabilità per dare continuità al campionato e all’Europa league.