Real Madrid, che elogio di Ancelotti per Kvaratskhelia: la sua frase

Napoli, Kvaratskhelia e la stima del Real Madrid

Il mercato è distante e Kvara è sordo a qualsiasi richiamo, così come De Laurentiis che intende blindarlo, ma il Real Madrid è da sempre nel destino del 77 azzurro. Il suo idolo, tra le altre cose, è Guti. Ma per Kvara esiste solo il Napoli. Il suo obiettivo, come rivelato al New York Times, è continuare a crescere e a migliorarsi seguendo le indicazioni e i preziosi consigli di Spalletti.