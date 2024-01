Diretta Crisi Napoli, segui tutti gli aggiornamenti LIVE

Walter Mazzarri è squalificato, il suo vice Nicolò Frustalupi non ha parlato al termine di Torino-Napoli 3-0 : il commento post-partita in diretta tv e conferenza stampa è spettato unicamente al direttore sportivo Mauro Meluso , che ha confermato che la squadra potrebbe andare in ritiro. Per gli azzurri è maturata la seconda sconfitta nelle ultime tre partite: è di nuovo crisi.

19:06

Napoli, il mercato per ripartire

Basterà il mercato per far ripartire il Napoli? Intanto è in corso la trattative per Samardzic dall'Udinese come confermato da Balzaretti (Leggi tutto).

18:55

Conte in tribuna a Torino scatena i tifosi del Napoli sui social

Si continua a discutere sui social dopo il ko del Napoli a Torino. Il pomeriggio era iniziato con una serie di commenti in seguito alla presenza in tribuna di Antonio Conte (Leggi tutto).

18:44

Napoli contestato nel corso del match con il Torino

Il Napoli è stato contestato a Torino dai suoi tifosi. A metà ripresa c'è stato un lancio di fumogeni in campo che ha costretto l'arbitro Mariani ad una breve interruzione della gara mentre al triplice fischio Di Lorenzo e compagni sono andati verso lo spicchio degli ospiti. La Curva ha alzato i decibel per trasmettere tutta la propria delusione.

18:36

Mazzarri, volto scuro al ritorno negli spogliatoi

Volto scuro, dritto negli spogliatoi dopo aver ricevuto il via libera: Mazzarri si è confrontato a lungo con i calciatori del Napoli dopo la disfatta contro il Torino (Video)

18:26

Mazzocchi, primo rosso in Serie A

Come ricorda Opta, Pasquale Mazzocchi ha ricevuto il primo cartellino rosso in Serie A alla settantanovesima presenza nel torneo. Prima di lui, l’ultimo calciatore a rimediare un’espulsione all’esordio con il Napoli in Serie A era stato Marco Zamboni (vs Bologna) il 2 novembre 1997.

18:24

Lazaro: "Sapevo che Mazzocchi sarebbe stato espulso"

Lazaro ha prarlato ai microfoni di Sky: "Siamo felici di ciò che stiamo facendo in campo e per la vittoria, abbiamo alzato il livello. Mazzocchi? Sapevo subito che sarebbe stato espulso, sono cose che non dovrebbero accadere. Per fortuna sto bene, lo scorso anno mi infortunai al ginocchio. Non voglio parlare del fallo che mi è stato fatto, sono solo felice per la vittoria".

18:18

Napoli, confronto prolungato nello spogliatoio con Mazzarri

Meluso ha confermato a DAZN che si è tenuto un confronto prolungato tra Mazzarri e la squadra al termine della partita. Domani, come confermato dal direttore sportivo degli azzurri, potrebbe essere ordinato il ritiro.

18:14

Il comunicato del Napoli: "Pomeriggio grigio"

Nel comunicato riassuntivo al termine del match in trasferta contro il Torino, pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha definito il pomeriggio vissuto a Torino come: "Grigio, angusto e oscuro".

18:11

Napoli, fiducia in Mazzarri: squadra chiamata a reagire

Si è concluso l'interevento a DAZN di Meluso che ha chiarito che non ci sarà un nuovo cambio in panchina e che, piuttosto, i giocatori sono stati invitati a reagire ritenendo conclusi eventuali alibi per giustificare le loro prestazioni.

18:01

Meluso: "La squadra deve assumersi le sue responsabilità"

Meluso ha proseguito a DAZN: "I giocatori devono assumersi le loro responsabilità. Confermo di nuovo che domani potremmo optare per il ritiro".

18:00

Meluso: "Gli episodi ci hanno penalizzato, Mazzocchi ha fatto una cavolata"

Ancora Meluso a DAZN: "Mazzocchi ha fatto una cavolata per eccesso di foga, se avessimo sfruttato le occasioni avute da Raspadori, pur non gettandogli la croce addosso, o non avessimo subito gol a tre minuti dall'intervallo magari avremmo parlato di un'altra partita".

17:57

Meluso: "Mazzarri non è in discussione"

Meluso ha proseguito a DAZN: "Mazzarri non è in discussione, gode della fiducia della società e dei calciatori".

17:56

Napoli, Meluso a DAZN: "Chiediamo scusa e valutiamo se andare in ritiro"

Meluso è arrivato ai microfoni di DAZN: "Abbiamo fatto una riunione con Mazzarri una volta avuto l'ok affinché scendesse negli spogliatoi poiché era squalificato. Quello che abbiamo comunicato alla squadra resta tra noi. Ci scusiamo con i tifosi. Pensiamo ad apportare dei correttivi per stimolare la squadra a tornare a una condizione di normalità, che si è smarrita anche a causa di infortuni, acciacchi e assenze per la Coppa d'Africa. Politano e Juan Jesus non erano al top. Ma nessun alibi, è un momentaccio".

17:51

Juric su Buongiorno nel mirino del Napoli

Juric in conferenza stampa ha parlato di Buongiorno accostato al Napoli: "Sta bene dove sta".

17:48

Juric in conferenza stampa sul Napoli in crisi

Juric ha aggiunto in conferenza stampa: "Non mi aspettavo un Napoli così. Li avevo visti molto bene e tonici. Oggi non so quanto sia merito nostro e demerito loro. L'anno scorso era una squadra fantastica, giocavano in maniera impressionante. Erano devastanti, con concetti di gioco pazzeschi e con un allenatore di livello altissimo. Anche al Toro è successo di abbassare un po' il ritmo e ti ritrovi dove non vorresti essere. Oggi ce la giochiamo, mentre l'anno scorso c'era un'inferiorità totale".

17:45

Napoli, fari sul mercato: Cioffi su Samardzic in panchina

Intanto, al termine di Udinese-Lazio 1-2 ha parlato di Samardzic in conferenza stampa Gabriele Cioffi. L'allenatore dei friulani ha spiegato ai microfoni di DAZN: "Samardzic in panchina? Non riguarda il mercato, è stata una mia scelta”. 17:42

Torino-Napoli 3-0, Juric: "Perché ho scelto di giocare con due attaccanti"

Juric ha aggiunto a DAZN: "Abbiamo scelto di giocare con due attaccanti per migliorare e abbiamo trovato altre soluzioni. Con due attaccanti ci divertiamo e c'è la sensazione di essere molto più pericolosi rispetto a prima. Ci sono pure tanti centrocampisti che attaccano, sono contento".

17:39

Juric a DAZN: "Con l'espulsione di Mazzocchi tutto un po' più semplice"

Juric è intervenuto in diretta a DAZN: "Non è la vittoria più bella, ce ne sono state tante. Con l'espulsione di Mazzocchi è diventato tutto un po' più semplice oggi, ma di partite belle alla guida del Toro ne ho vissute tante. Dobbiamo alzare il livello della condizione fisica, anche a Firenze abbiamo stradominato senza riuscire a vincerla. Oggi è andata bene, siamo stati bravi a sbloccarla. Abbiamo fatto una buona gara, dobbiamo continuare a lavorare così e i ragazzi devono continuare a credere nei loro mezzi".

17:35

Napoli, parlerà solo Meluso e la squadra potrebbe andare in ritiro

Dopo Torino-Napoli 3-0 parlerà solo il direttore sportivo Mauro Meluso, che spiegherà il momento nero degli azzurri. La squadra potrebbe andare in ritiro.

17:32

Torino-Napoli, Mazzocchi espulso dopo cinque minuti

Prima presenza da dimenticare per Mazzocchi nel Napoli: dall'entusiasmo per l'arrivo in azzurro all'espulsione nel giro di cinque minuti (Leggi tutto).

17:28

Napoli, quattro partite senza gol

Le quattro partite di fila senza gol sono uno dei numeri che certificano una nuova crisi per il Napoli. Dopo il ko in trasferta con la Roma (2-0) e il pari a reti inviolate contro il Monza è maturato lo stop contro il Torino (3-0). Gli azzurri non vanno in rete da ben quattro partite considerando anche lo 0-4 in Coppa Italia contro il Frosinone. L'ultima rete segnata da Kvaratskhelia coincide anche con l'utlima vittoria in Napoli-Cagliari 2-1.

17:25

Sosa: "Giocassi ancora chiederei spontaneamente di andare in ritiro"

El Pampa Sosa ha commentato ai microfoni di Tele A il ko del Napoli a Torino contro la squadra di Juric: "Se fossi un giocatore del Napoli ora deciderei di andare spontaneamente in ritiro, bisogna guardarsi in faccia. Non risolve tutti i problemi, non si vince per il ritiro, ma è un modo per affrontare la delusione e provare a ricompattarsi. Non si può accettare tutto ciò dopo uno Scudetto così recente".

17:22

Mazzocchi espulso, lo sguardo di Mazzarri catturato dalle telecamere

Allo Stadio Olimpico Grande Torino è andata in scena una disfatta per il Napoli. L'epulsione del neo-acquisto Mazzocchi è stata accompagnata da uno sguardo eloquente di Mazzarri, in tribuna poiché squalificato (Leggi tutto).

17:17

Napoli travolto dal Torino: l'esultanza di Buongiorno

Il Napoli è stato travolto dal Torino, ha fatto e sta facendo discutere l'esultanza di Buongiorno che ha mimato di sorseggiare una tazza di caffè (Leggi tutto).

17:03

Napoli ko, l'espulsione di Mazzocchi scatena i tifosi

Napoli ko, l'espulsione di Mazzocchi scatena i tifosi: le reazioni social si sono scatenate già nel corso del math perso 3-0 in trasferta dagli azzurri contro il Torino.

Stadio Grande Olimpico Torino - Torino