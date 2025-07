Napoli, tutto esaurito per l'amichevole contro l'Arezzo: che entusiasmo per De Bruyne e i nuovi acquisti!

Si avvicina l'esordio del Napoli campione d'Italia in questa stagione 2025/26. Ancora lontani dalle prime partite ufficiali, ma ormai prossimi a vedere all'opera in amichevole i nuovi acquisti, che hanno già raggiunto il ritiro di Dimaro . Riflettori puntati, ovviamente, sulla stella Kevin De Bruyne , senza dimenticare Noa Lang , Lucca , Beukema e il giovane Marianucci , che saranno impegnati contro l' Arezzo di Cristian Bucchi. Entusiasmo alle stelle : polverizzati in poche ore i 2.200 biglietti in vendita, gli ultimi 200 addirittura nel giro di qualche minuto.

Napoli, si avvicina l'esordio di De Bruyne e dei nuovi acquisti: che entusiasmo a Dimaro!

Appuntamento fissato per domani, martedì 22 luglio, alle ore 18 alla "SKI.IT Arena" di Carciato (frazione di Dimaro Folgarida), dove il Napoli di Antonio Conte affronterà l'Arezzo di Bucchi, grande ex della sfida. Un primo test probante per gli azzurri, che a differenza degli altri anni esordiranno contro una formazione che milita tra i professionisti, attualmente in ritiro nella vicina Valle del Chiese, segnatamente nella località di Storo. Napoli ed Arezzo, peraltro, sono due realtà che presentano diversi punti di contatto, a partire dal presidente dei toscani: si tratta dell'imprenditore campano Guglielmo Manzo, da sempre tifoso della squadra partenopea, al pari del ds Aniello Cutolo, con un passato da calciatore nel vivaio azzurro tra il 1999 e il 2001. Poi, come detto, c'è Bucchi, che non ha certo bisogno di presentazioni dalle parti del "Maradona", essendo stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A del Napoli nella stagione 2006/07, con Edy Reja in panchina. Chi non ha dimenticato la società aretina è senza dubbio Antonio Conte, la cui carriera da allenatore è partita proprio dalla panchina amaranto, dove ebbe l'opportunità di conoscere uno dei suoi attuali collaboratori tecnici, l'ex attaccante Elvis Abbruscato. Ora, un nuovo incrocio tra passato, presente e futuro. Intanto, la risposta più importante è arrivata dai tifosi napoletani giunti in Trentino, che scalpitano per assistere alla prima di De Bruyne e compagni.