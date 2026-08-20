Un bluff d’attacco
Da tempo il Napoli punta l’attaccante brasiliano dell’Arsenal Gabriel Jesus (29 anni, 1,75), che il club londinese pagò 52 milioni di euro nel 2022 per prenderlo dal Manchester City. L’Arsenal pretende 18/20 milioni per la cessione. Il giocatore percepisce uno stipendio annuo di sei milioni. La trattativa va per le lunghe.
La trattativa va per le lunghe: spuntano gli interessamenti per Zirkzee e Jackson
Ed ecco che arriva l’indiscrezione dell’interessamento del Napoli per l’olandese Joshua Zirkzee (25 anni, 1,93), ex Bologna, passato al Manchester United nel 2024 per 42,5 milioni di euro, e per il senegalese Nicolas Jackson (25 anni, 1,88) che il Chelsea prese dal Villarreal nel 2023 per 35 milioni di euro. Potrebbe venire il dubbio, per costringere l’Arsenal a mollare il centravanti, che il Napoli stia copiando lo stratagemma con cui Antonio Juliano convinse il Barcellona a cedere Diego.
Un bluff per convincere Gabriel Jesus?
Anche allora (1984) trattativa lunga e svariate resistenze del club catalano che chiedeva sempre più soldi. Juliano dette alla stampa la notizia secondo cui il Napoli rinunciava a Maradona per prendere Hugo Sanchez dall’Atletico Madrid. Il Barcellona, che aveva preso Diego nel 1982 per 12 miliardi di lire, si allarmò vedendo sfumare i 13,5 miliardi del Napoli. E firmò la cessione di Maradona al Napoli. Il Napoli sta fingendo di voler prendere Zirkzee o Jackson per fare pressione all’Arsenal su Gabriel Jesus? Fra i tre centravanti sui quali il Napoli si sta muovendo si potrebbe discutere sul colpo migliore. Zirkzee e Jackson sono avvantaggiati su Gabriel Jesus per l’età più giovane. Zirkzee, poi, ha anche il vantaggio di avere già giocato in Italia ed è il più alto dei tre (1,93). Si può anche dire che l’olandese ex Bologna è il giocatore più conosciuto.
Zirkzee sarebbe il profilo ideale
Meglio degli altri due, cuce il gioco, non è un egoista del gol, sarebbe il miglior partner di Hojlund. Il danese ha bisogno di un compagno vicino con cui scambiare e riceverne gli assist migliori per andare a rete. La valutazione attuale di Zirkzee è sui 20 milioni. Nell’ultima stagione ha giocato ancora poco. Percepisce uno stipendio di 3,5 milioni. Un altro dato positivo per il Napoli. E l’altezza notevole valorizzerebbe i cross degli esterni azzurri. Sinora il Napoli, escludendo Lucca (2,01), non ha una torre nell’area avversaria. Per tutti questi motivi, Zirkee si fa preferire a Gabriel Jesus e a Jackson. Sull’olandese, ora, ci sono anche la Juventus e il Milan. Zirkee è gestito da Kia Joorabchian, anglo-iraniano, ex broker finanziario, fondatore di Media Sports che cura gli interessi di numerosi calciatori. Ai rossoneri ha chiesto una commissione di 15 milioni. Siamo sul vialone finale del calciomercato e il Napoli sta diventando molto attivo.
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