Un bluff d’attacco

Un bluff per convincere Gabriel Jesus?

Anche allora (1984) trattativa lunga e svariate resistenze del club catalano che chiedeva sempre più soldi. Juliano dette alla stampa la notizia secondo cui il Napoli rinunciava a Maradona per prendere Hugo Sanchez dall’Atletico Madrid. Il Barcellona, che aveva preso Diego nel 1982 per 12 miliardi di lire, si allarmò vedendo sfumare i 13,5 miliardi del Napoli. E firmò la cessione di Maradona al Napoli. Il Napoli sta fingendo di voler prendere Zirkzee o Jackson per fare pressione all’Arsenal su Gabriel Jesus? Fra i tre centravanti sui quali il Napoli si sta muovendo si potrebbe discutere sul colpo migliore. Zirkzee e Jackson sono avvantaggiati su Gabriel Jesus per l’età più giovane. Zirkzee, poi, ha anche il vantaggio di avere già giocato in Italia ed è il più alto dei tre (1,93). Si può anche dire che l’olandese ex Bologna è il giocatore più conosciuto.

Zirkzee sarebbe il profilo ideale

Meglio degli altri due, cuce il gioco, non è un egoista del gol, sarebbe il miglior partner di Hojlund. Il danese ha bisogno di un compagno vicino con cui scambiare e riceverne gli assist migliori per andare a rete. La valutazione attuale di Zirkzee è sui 20 milioni. Nell’ultima stagione ha giocato ancora poco. Percepisce uno stipendio di 3,5 milioni. Un altro dato positivo per il Napoli. E l’altezza notevole valorizzerebbe i cross degli esterni azzurri. Sinora il Napoli, escludendo Lucca (2,01), non ha una torre nell’area avversaria. Per tutti questi motivi, Zirkee si fa preferire a Gabriel Jesus e a Jackson. Sull’olandese, ora, ci sono anche la Juventus e il Milan. Zirkee è gestito da Kia Joorabchian, anglo-iraniano, ex broker finanziario, fondatore di Media Sports che cura gli interessi di numerosi calciatori. Ai rossoneri ha chiesto una commissione di 15 milioni. Siamo sul vialone finale del calciomercato e il Napoli sta diventando molto attivo.