Heineken diventa official beer partner del Napoli

Da sempre protagonista nel panorama sportivo internazionale, Heineken® ha costruito un legame profondo con il mondo del calcio, interpretando la passione dei fan come un potente linguaggio universale capace di accendere nuove connessioni e unire le persone. Una visione che parte da un’idea semplice e potente: quando una passione è condivisa, diventa un’occasione per incontrarsi, riconoscersi e vivere insieme emozioni più intense.

In questa prospettiva, la partnership va oltre il supporto alla squadra: SSC Napoli e Heineken® accompagneranno il pubblico prima, durante e dopo la partita. L’obiettivo è creare esperienze capaci di avvicinare i fan tra loro e rafforzare il senso di comunità che rende il calcio un linguaggio universale. In linea con la piattaforma globale Fans have more friends, Heineken® porta allo Stadio Diego Armando Maradona un modello di fan experience pensato per trasformare il match-day in un momento di condivisione e nuovi incontri.

La collaborazione prende forma nel dialogo con una delle tifoserie più riconosciute e appassionate al mondo: una comunità che vive il tifo come un rituale collettivo, capace di unire generazioni, culture e storie diverse. Il rinnovo rafforza così il ruolo pionieristico di Heineken® come brand capace di accompagnare le grandi passioni sportive e renderle occasioni di relazione autentica.

Cuore della collaborazione sarà lo Stadio Diego Armando Maradona, dove Heineken® accompagnerà i tifosi lungo l’intera giornata di gara. I prodotti del brand saranno disponibili presso i bar e i punti ristoro dell’impianto, mentre la confermata Heineken® Lounge in Tribuna Posillipo offrirà agli ospiti del partner uno spazio hospitality accogliente ed esclusivo da cui vivere la partita e condividere la stessa passione.

Il racconto del match proseguirà anche oltre il fischio finale. Dopo l’ottimo riscontro degli after-match dedicati, nella stagione 2025/26, alle sfide contro Milan, Juventus e Inter, gli appuntamenti saliranno a quattro, con l’aggiunta della gara contro la Roma. Intrattenimento, DJ set, premi messi in palio da SSC Napoli e Heineken® e nuove attività animeranno ogni serata, dando vita a un format distintivo in cui condividere le emozioni appena vissute sugli spalti.