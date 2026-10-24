Sorpresa, inquietudine e malinconia allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina per le indiscrezioni della stampa sul presidente De Laurentiis. Ha fatto a Cesare, mo’ vo’ ffa’ a Coriolano, borbotta Salvatore pittore di alici. Ha comandato, mo’ si ritira, chiarisce Pasquale Pazienza giornalista on-line. Lo stiamo perdendo, conviene Gennaro Piromallo salumiere. Ci ha portati in Europa, mo’ nce lascia a Qualiano, sottolinea Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca.

Ci stavamo abituando ad essere mandati a fa’ nculo, dichiara Saverio Malaspina ragioniere. Era un tic nervoso quando gli saliva la pressione, spiega Pasquale Pazienza giornalista on-line. È stato un grande imprenditore, mai un prenditore, ricorda Peppino cameriere. Ma chi sono ‘sti Cesari, ‘sti Coriolani, ‘sti Qualiano, ‘sti prenditori, ma che state dicenne, interviene don Ciccio portiere di palazzo. Aurelio vende il Napoli, se ne va, espone Salvatore pittore di alici. Ma quale vende, ma quale se ne va, urla don Ciccio portiere di palazzo.

Napoli Napoli, difesa da blindare: solo una volta Allegri ha incassato così tanti gol in avvio di campionato Guarda la gallery C’è Rosetta che gli vuole dare due miliardi, informa Totonno Speranza direttore di centro commerciale. Ma state calmi, invoca don Ciccio portiere di palazzo. Anch’io ho qualche dubbio che vende, interviene Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. E quale sarebbe ‘sto dubbio, chiede Peppino cameriere. Ha detto che se vende, e sottolineo se vende, allora venderà a un napoletano, espone Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. E allora, domanda Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo. Ma ve lo immaginate un napoletano che dà due miliardi ad Aurelio, spiega Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Allora, è tutta una finta, commenta Salvatore pittore di alici. Ha vuttato ‘a lenza, insinua Saverio Malaspina ragioniere. Non succede subito, ma fra quattro, cinque anni succede, chiarisce Pasquale Pazienza giornalista on-line.

Succede che Aurelio venderà il Napoli, domanda Peppino cameriere. Vince la Champions, ce la sbatte ‘nfaccia, che cazzo avete mai vinto voi napoletani, intasca due miliardi in cambio di un pezzo di carta, qualche pallone, le magliette del Centenario, una fotografia di Kevin De Bruyne, le tazzine di Starace e se ne torna a ll’America pe’ sta luntano assaje, espone Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Aurelio senza ‘e nuje nun è nisciuno, dichiara Gennaro Piromallo salumiere.