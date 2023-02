Cremonese-Roma 1-0 diretta: sinistro imparabile di Tsadjout

La Roma a Cremona cerca il successo che la porterebbe al secondo posto in classifica. La squadra di José Mourinho è pronta a sfidare il gruppo di Ballardini anche per cercare il riscatto dopo l'eliminazione all'Olimpico dalla coppa Italia. Tre punti fondamentali per i giallorossi che nella prossime sfide affronteranno Juventus, Sassuolo e Lazio.

18:46

17' - Gol della Cremonese

Cremonese in vantaggio. Gran sinistro dal limite dell'area di Tsadjout che ha trovato l'angolino alto della porta giallorossa. Imparabile per Rui Patricio, Cremonese avanti.

18:41

11' - Ammonito Ferrari

Primo giallo della partita per la Cremonese. Brutto intervento a centrocampo di Ferrari su Belotti, ammonizione inevitabile.

18:38

8' - Occasione Felix

Gran destro al volo da parte di Felix, l'ex attaccante della Roma. Il giocatore dal limite dell'area ha provato il tiro terminato non di molto alto.

18:33

3' - La Roma attacca

Subito pressing della Roma alla ricerca del vantaggio. Grazie manovra sulla sinistra, sull'asse Spinazzola-Wijnaldum: l'olandese entra in area di rigore e con un tiro-cross cerca l'affondo di un attaccante. Pallone perso, ma buona Roma.

18:30

1' - Comincia la partita

Fischio d'inizio, comincia Cremonese-Roma. Primo pallone alla squadra di Mourinho, oggi con la divisa bianca.

18:20

Mourinho: Wijnaldum è pronto"

Le parole di José Mourinho prima della partita contro la Cremonese.

La gara di Coppa Italia vi ricorda che la gara è insidiosa.

“Non solo quella partita, anche la prima che abbiamo vinto 1-0 all’Olimpico. L’analisi che abbiamo fatto nell’ultima gara è la stessa, la Cremonese è una squadra difficile”.

Con Wijnaldum si alza il livello del centrocampo?

“Dire che si alza il livello di qualità del centrocampo quando hai Matic per dire… Wijnaldum è in condizione di giocare dall’inizio, ci dà più opzioni in una fase di campionato dove abbiamo anche l’Europa League”.

Belotti e Abraham stanno facendo bene.

“Abraham non ha problemi fisici, è un qualcosa di più emozionale, in questo caso è un’opzione. Preferisco entrare in campo con giocatori al top della loro condizione”.

18:00

Pellegrini: "Faremo di tutto per vincere"

Le parole di Lorenzo Pellegrini ai microfoni di Dazn.

Cosa temi del match?

“Tanti pensieri ci riportano alla Coppa Italia, faremo di tutto per vincere”.

Stai meglio?

“Sì, tante volte non ero al top perché magari avevo pochi allenamenti. Questo è un periodo dove sono riuscito a lavorare, sono sicuro che starò meglio”.

17:45

Roma, la prima da titolare per WIjnaldum

Può festeggiare Gini WIjnaldum. Oggi contro la Cremonese l'olandese giocherà la sua prima partita da titolare in stagione con la maglia della Roma. L'infortunio è ormai un ricordo.

17:30

Cremonese-Roma, le formazioni ufficiali

CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; A. Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Benassi, Valeri; Felix, Tsadjout, Okereke.

A disp.: Saro, Sarr, Aiwu, Ciofani, Buonaiuto, Ghiglione, Chiriches, Acella, Galdames, Meite, Quagliata, Lochoshvili, Dessers

All. Ballardini

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.

A disp.: Boer, Svilar, Celik, Llorente, Karsdorp, Bove, Camara, Tahirovic, El Shaarawy, Volpato, Matic, Abraham, Majchrzak, Solbakken.

All. Mourinho

17:28

Roma, Dybala dà l'ok gioca titolare

Pualo Dybala dà l'ok e gioca. L'argentino sta continuando a gestirsi e ha dato il suo via libre a Mourinho per giocare dal primo minuto.

17:15

Roma, pochi gol subiti nella ripresa

Se da una parte la Cremonese è la formazione che in percentuale segna più reti nei secondi tempi di questo campionato (71% - 12 delle 17 reti del club), dall'altra la Roma ha incassato solo otto gol in queste frazioni, nessun'altra squadra ne conta meno dei giallorossi.

17:00

Belotti, un digiuno da interrompere

Andrea Belotti sta vivendo il suo digiuno da gol più lungo in carriera in Serie A (22 partite e 701 minuti): le ultime reti sono arrivate contro una neopromossa e partendo dalla panchina (tripletta all’Empoli nel 3-1 del Torino dell’1 maggio 2022).

16:45

Cremonese-Roma, le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vazquez; Sernicola, Benassi, Meité, Pickel, Valeri; Okereke, Tsadjout.

Allenatore: Ballardini.

A disposizione: Sarr, Saro, Ghiglione, Lochoshvili, Bianchetti, Aiwu, Quagliata, Acella, Galdames, Buonaiuto, Dessers, Ciofani, Felix.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

Allenatore: Mourinho

A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Celik, Zalewski, Matic, Bove, Tahirovic, Camara, Solbakken, Belotti, Dybala, Volpato.

16:30

Roma, bilancio ok in campionato

La Roma ha vinto in tutte le ultime quattro gare di Serie A contro la Cremonese e nelle ultime tre non ha subito gol; nell’ultimo incrocio tra le due squadre in Coppa Italia, però, ha avuto la meglio la formazione grigiorossa (2-1 all’Olimpico).

Stadio Giovanni Zini - Cremona