Roma, Mourinho: rivivi la diretta della conferenza stampa

ROMA - Al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria Josè Mourinho ha presentato in conferenza stampa la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Feyenoord , in programma giovedì 20 aprile allo stadio Olimpico (calcio d'inizio alle ore 21). I giallorossi, reduci dalla netta vittoria per 3-0 in Serie A contro l'Udinese, sono chiamati a rimontare la sconfitta di misura ( 1-0 ) subita a Rotterdam per proseguire il loro cammino europeo. Il tecnico José Mourinho risponderà alle domande dei cronisti insieme al centrocampista Bryan Cristante . Rivivi la diretta.

14:50

Roma, obiettivo terza semifinale consecutiva

Rimontando il Feyenoord, la Roma raggiungerebbe la settima semifinale nella sua storia in competizioni UEFA e la terza semifinale nelle ultime tre stagioni a livello europeo, dopo quella contro il Manchester United di Europa League e quella contro il Leicester della scorsa stagione di Conference League.

14:40

Roma, la nuova CEO è già al lavoro sullo stadio

Lina Souloukou non perde tempo: ha già incontrato il sindaco Gualtieri in Campidoglio insieme al vicepresidente Ryan Friedkin. I tre poi hanno deciso di salutare i consiglieri riuniti per la delibera di pubblico interesse sullo Stadio della Roma. «Grazie a tutti per il lavoro che state facendo», ha detto Ryan in italiano. (LEGGI TUTTO)

14:25

Di Francesco, il retroscena su Zaniolo

L’ex tecnico della Roma: “Nel finale ho litigato con qualche calciatore a Trigoria La rimonta col Barcellona mi ha portato sfortuna”. (LEGGI TUTTO)

14:15

Mourinho incontra Aldair

Ieri l'ex difensore si è presentato a Trigoria nel centro sportivo del club e ha incontrato Mou. Abbracci, sorrisi, una chiacchierata, poi il post su Instagram: "Sempre bello tornare a casa, grande mister!". (LEGGI TUTTO)

14:05

Roma, il dato che sorride sui quarti di finale

Le ultime tre volte che la Roma ha disputato i quarti di finale in competizioni europee, ha sempre raggiunto la semifinale: 2017-18 contro il Barcellona in Champions League, 2020-21 contro l'Ajax in Europa League e 2021-22 e contro il Bodo/Glimt in Conference League.

13:55

Termina la conferenza stampa di Mourinho

Si chiude così la conferenza di José Mourinho in sala stampa.

13:54

Mourinho: "Giocheremo insieme ai nostri tifosi"

"Rimonta come con il Salisburgo? È diverso dal Feyenoord. Dobbiamo avere pazienza, quello che conta è fare due gol in più di loro. Non so se vinceremo ma so che abbiamo una squadra in fiducia e che possiamo contare su uno stadio che vorrà giocare con noi. I nostri tifosi sanno la differenza tra essere allo stadio e giocare con noi. Non solo sventolare una bandiera ma proprio scendere in campo insieme a noi. Massimo rispetto per il Feyenoord, ma ho piena fiducia nei miei ragazzi e nei miei tifosi".

13:50

Mourinho: "Dybala dall'inizio o dalla panchina? Non lo so"

"Non è una questione facile, ma per me l'importante è se sta bene o no. Se è in dubbio sarà sempre in dubbio. Se non sta bene non gioca per non rischiare di perdere un cambio. Se va in panchina ed entra e si fa male, diventa una situazione difficile. La sola mia domanda è se gioca o non gioca. Non abbiamo tante opzioni e magari in situazione estrema dico che è impossibile che non possa andare in panchina e nei limiti non dico se può giocare. Anche per voi giornalisti più bravi con i contatti è impossibile dire chi gioca domani, perché nemmeno l’allenatore lo sa".

13:47

Mourinho: "Fiducia in Bove, Llorente si è integrato"

"Llorente e Bove hanno bisogno di crescere. Bove è giovane, ha già fatto qualche partita da titolare, può crescere e sbagliare è normale. Llorente ha esperienza ma ha avuto bisogno di tempo per giocare con noi, per imparare come giocare nel nostro modo. In questo momento gioca con stabilità ed è perfettamente integrato, all’inizio il nostro calcio era strano per lui. Ora sono due giocatori in più. Mancano 8 partite di campionato, con questa di domani 9 e possono aumentare. Sono tante partite in poco tempo e ci serviranno tutti".

13:44

Mourinho sulle condizioni di Abraham

"Abraham sta bene, sta sempre bene. Lui è felice, da fuori sembra sempre molto felice. Ride e scherza sempre, è positivo nel gruppo, dopo se gioca meglio o peggio, segna o no, dal punto di vista umano sta sempre bene".

13:42

Mourinho sulle condizioni di Dybala

"Può giocare? Onestamente non lo so, oggi c'era ma per un allenamento a bassa intensità. Gli abbiamo concesso 24 ore per capire bene le sue condizioni, domani ci alleneremo bene e capiremo se può giocare".

13:39

Inizia la conferenza stampa di Mourinho

Entra José Mourinho in sala stampa: "Siamo una squadra difensiva e abbiamo 27 pali: è un po' contradditorio. Non voglio dire sfortunati, dobbiamo essere più bravo. Si può parlare del palo o del portiere avversario, per me significa che creiamo e questo è importante. In una partita dove siamo in svantaggio abbiamo bisogno di segnare. Questi pali non mi danno preoccupazione, anzi il contrario".

13:38

Termina la conferenza stampa di Cristante

Finisce così la conferenza stampa di Cristante, ora si attende l'arrivo di Josè Mourinho in sala stampa.

13:36

Cristante: "Più giochiamo più il gruppo si unisce"

"Gruppo? Abbiamo un po’ di ragazzi che sono rimasti più anni. Più giochi insieme, più il gruppo si unisce. Continuità? È una questione di numeri e rosa, siamo arrivati con rose non troppo ampie a fine stagioni, anche causa infortuni. Magari inconsapevolmente si dà di più in alcune partite. Io e Matic? Più partite si giocano insieme più si trova intesa, c’è più semplicità nel gioco".

13:33

Cristante: "Abbiamo una grande società dietro"

"Come mi prendo la Roma? Dò il meglio che posso dare sempre. Grandi giocatori? C’è una grande società dietro. Prima c’era un periodo di transizione, i Friedkin stanno creando un grande club. Hanno preso un grande allenatore, l’insieme di queste cose porta alla crescita".

13:30

Cristante: "Portiamo a casa il risultato"

"Sappiamo di aver fatto un’ottima partita nonostante il risultato negativo. Dobbiamo continuare su quella strada e portare a casa il risultato".

13:28

Mourinho a Sky: "Dybala? Non so se ci sarà"

"Tutto ciò che c'è fuori da Trigoria non lo sento: sono tranquillo, ma è una tranquillità strana, che non è vera a 24 ore da una gara così. E' una partita bella da giocare, c'è un risultato negativo ma la qualificazione è aperta. E lo stadio è dalla nostra partita: sicuramente domani vorranno giocare la partita con noi. Dybala? Non lo so. L'allenamento di oggi è stato a bassa intensità, solo domattina capiremo se Paulo potrà o meno giocare. Mi aspetto di giocare al massimo. Poi può esserci prestazione bella, brutta, tanti gol, pochi gol, fortuna o sfortuna. Li aspetto la mia squadra per andare avanti insieme ai nostri 67mila amici. Rigori? Dipende da Dybala, se non ci sarà decideremo domani. Belotti? Se mi devo ricordare di una cosa di lui in questi mesi insieme, mi ricordo della partita contro il Torino, dove gli ho spiegato perché non ha giocato e lui mi ha risposto non importa, abbiamo vinto. Questo è Belotti".

13:27

Inizia la conferenza stampa di Cristante

Entra Cristante in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

13:22

Roma-Feyenoord, deciso l'arbitro della sfida

Sarà l'inglese Anthony Taylor a dirigere Roma-Feyenoord, in programma giovedì alle 21 allo stadio Olimpico. Assistenti i connazionali Gary Beswich e Adam Nunn, quarto uomo Robert Jones. Al Var ci sarà Stuart Attwell, assistito da Chris Kavanagh.

13:15

Roma, la nuova CEO del club

Intanto il club giallorosso ha annunciato la nuova CEO. Si tratta di Lina Souloukou: "L'AS Roma è lieta di annunciare che Lina Souloukou è stata nominata nuova Chief Executive Officer & General Manager del Club. La dirigente entrerà in carica, con effetto immediato, dopo aver espletato le relative procedure aziendali". (LEGGI TUTTO)

13:10

Dybala ci sarà con il Feyenoord

Paulo Dybala ha svolto la sessione di ieri in gruppo e contro gli olandesi ci sarà. Il controllo medico per tornare ad allenarsi con la squadra che ha dato esito positivo: l'argentino mette così nel mirino la sfida contro il Feyenoord. (LEGGI TUTTO)

13:05

Le mosse di Mourinho per la rimonta

Servirà una rimonta, servirà ribaltare il ko per 1-0 maturato all’andata, e per riuscirci la squadra si affida a lui, lo Special One, che di remuntade è il maestro. Cinque storiche nella sua carriera, dalla prima nel 2003 con il Porto all’ultima di due mesi fa con la Roma. (LEGGI TUTTO)

13:00

A che ora inizia la conferenza di Mourinho

José Mourinho parlerà alla vigilia di Roma-Feyenoord, ritorno dei quarti di finale di Europa League: la conferenza stampa prenderà il via alle ore 13.30.

Centro sportivo 'Fulvio Bernardini' - Trigoria