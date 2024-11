Esonero Juric diretta: la Roma lo ufficializza. Tutte le reazioni LIVE

Ivan Juric non è più l'allenatore della Roma . I giallorossi escono dall'Olimpico tra i pesanti fischi dei tifosi dopo la sconfitta per 3-2 contro il Bologna, la seconda consecutiva in campionato e la quarta nelle ultime cinque giornate. E poco dopo la fine della partita arriva l'annuncio ufficiale dell'esonero. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

Roma-Bologna: tabellino e statistiche

20:35

Crisi Roma, cosa succede ora: allenatore e ceo, chi può arrivare

Impazza il toto-nomi, e con i Friedkin il colpo di teatro potrebbe essere dietro l'angolo. Ma, stando a quanto filtra, i proprietari della Roma vorrebbero prendersi qualche giorno per decidere come ricostruire tutto e non sbagliare più. LEGGI TUTTO

20:25

Roma, Juric lascia una difesa debole: il dato

Dopo otto partite di campionato sulla panchina giallorossa, Juric lascia la Roma con 12 gol fatti e ben 14 subiti. Un dato pesante, sul quale pesano specialmente il 5-1 contro la Fiorentina e il 3-2 con il Bologna.

20:10

Roma, una trentina di tifosi fuori da Trigoria

Prosegue la contestazione, con una trentina di tifosi fuori da Trigoria. Ma la situazione sembra essere al momento tranquilla.

20:05

Roma, la reazione dei tifosi per Hummels

Intanto Mats Hummels registra un'altra partita in panchina con i giallorossi. I tifosi all'Olimpico però gli hanno riservato un'accoglienza speciale. LEGGI QUI

19:45

Caos Roma, segui sull'App ufficiale del Corriere dello Sport

Segui tutta la crisi della Roma sull'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport:

Download per iOS, clicca qui per scaricare

Download per Android, clicca qui per scaricare

19:30

Caos Roma, interviene anche Rosella Sensi

Prosegue la contestazione sui social, con i tifosi infuriati contro la società. Si inserisce tra i tantissimi messaggi anche Rosella Sensi. L'ex presidente del club giallorosso è intervenuta su Instagram per esperimere il proprio pensiero dopo l'esonero di Juric. LEGGI TUTTO

19:19

Roma, la media punti di Juric: il dato

L'era Juric sulla panchina giallorossa si chiude con una deludente media di 1,25 punti a partita.

19:05

Roma, il paragone horror con la stagione 2004-2005

La Roma ha raccolto solo 13 punti in 12 giornate, gli stessi fatti nella stagione 2004-2005. Ma il paragone con quella stagione non finisce qui: nel 2004-05 furono quattro i cambi in panchina (Prandelli, Voller, Del Neri e Conti), in questa stagione sono già tre gli allenatori (De Rossi, Juric e il nuovo allenatore) dopo appena 12 giornate.

18:55

Roma, durissimi striscioni fuori dall'Olimpico

Prosegue la contestazione dei tifosi: fuori dall'Olimpico spuntano due striscioni contro la società e i giocatori.

18:48

Ghisolfi evita le domande su De Rossi: cosa è successo

Non per una, ma per ben due volte il ds Ghisolfi ha evitato le domande su De Rossi, con i giornalisti che hanno chiesto se esonerare l'ex capitano dopo solo quattro giornate sia stato un errore. LEGGI QUI

18:35

Roma, si chiude l'era Juric: tutti i numeri

Dopo solo 12 partite, finisce ufficialmente l'era Juric: in totale il tecnico chiude con 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte in campionato e 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta in Europa League.

18:25

Ghisolfi: "I Friedkin hanno ritenuto fosse il momento di agire"

"In questo momento dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Stiamo lavorando e la proprietà sta cercando di uscire da questo momento difficile. Le situazioni come queste possono verificarsi, guardate il Napoli lo scorso anno. Noi siamo impegnati su un progetto a lungo termine. Dobbiamo vincere. Per quanto riguarda me non è importante la mia posizione, è importante la Roma e io mi assumo per primo la mia responsabilità. I Friedkin hanno ritenuto che questo di oggi fosse il momento di agire e non quando siamo usciti sconfitti a Firenze".

18:22

Ghisolfi: "Dobbiamo fare scelte lucide"

Il ds Ghisolfi parla anche in conferenza stampa: "Se mi permettete voglio partire dal ringraziare Ivan Juric. Vogliamo ringraziarlo per quello che ha fatto e per il suo impegno in una situazione non facile. Siamo rivolti verso il futuro ma ora dobbiamo recuperare calma e fare delle scelte lucide. Per quanto riguarda i Friedkin questo resta un progetto a lungo termine. I prossimi giorni verranno prese decisioni a lungo termine. La scelta dell'allenatore è molto importante, sarà condivisa e strategica. Parleremo con la proprietà".

18:20

Juric esonerato, la reazione di Italiano nel post-partita

Vincenzo Italiano scopre dell'esonero di Juric durante la sua conferenza stampa: "Non ne sapevo nulla e non so che dire. Questo è il nostro lavoro, ma mi dispiace davvero tanto per Ivan".

18:10

Juric esonerato, la reazione dei tifosi tra ironie e meme

Dura reazione dei tifosi sui social alla notizia dell'esonero di Juric: tanti messaggi, ma anche meme e ironie.