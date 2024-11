Contestazione Roma diretta, perde con il Bologna: tensione allo stadio, tutti gli aggiornamenti LIVE

ROMA - Per la Roma è crisi totale e notte fonda. All'Olimpico contro il Bologna arriva la sesta sconfitta in stagione tra Serie A ed Europa che porta i giallorossi in classifica a soli quattro punti dal Lecce terzultimo e che condanna Juric: esonerato ufficialmente. I tifosi aprono la contestazione : segui tutto in diretta.

Ivan Juric ha lasciato lo stadio Olimpico dopo l'esonero arrivato subito dopo la sconfitta per 3-2 contro il Bologna. Il tecnico croato è andato via insieme al suo staff.

Ai tifosi della Roma sembra di rivivere la stagione 2004-05, quando il club giallorosso cambiò quattro allenatori in un'annata sola: prima Cesare Prandelli, poi Rudi Voeller, Gigi Delneri e Bruno Conti. L'esonero di Juric arriva dopo quelli di Mourinho e De Rossi, il prossimo allenatore quindi sarà il quarto come venti anna fa.

19:20

I tifosi chiedono il ritorno di De Rossi e citano Mourinho

Sui social - anche lì - non si placa la contestazione. Tra gli attacchi alla proprietà e ai giocatori c'è anche chi chiede il ritorno di De Rossi e chi semplicemente scrive il nome di Mourinho. In effetti, proprio l'esonero di Mou ha iniziato il grande caos culminato oggi con un altro esonero, quello di Juric.

19:01

Rosella Sensi, il messaggio ai Friedkin

Anche Rosella Sensi si unisce al malcontento del popolo romanista scrivendo un posto social su Instagra. LEGGI QUI

18:35

+++ Due striscioni contro giocatori e Friedkin +++

I tifosi della Roma hanno esposto fuori lo stadio Olimpico due striscioni per attaccare giocatori, senatori dello spogliatoio, dirigenza e Friedkin.

18:24

Roma, peggior partenza da 20 anni

Per la Roma è arrivata la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare, peggior partenza negli ultimi 20 anni, 13 punti come la stagione 2004-05.

18:11

I tifosi della Roma attaccano i Friedkin: "Liberateci"

Non appena la Roma ha pubblicato sui social il post dell'annuncio dell'esonero di Juric, sono arrivati centinaia di commenti da parte dei tifosi giallorossi: "Liberate Roma", una delle tante richieste rivolte ai Friedkin, contestati dalla tifoseria. "Indegni" o "Ridicolo annunciare l'esonero dell'allenatore mezzora dopo la fine della partita, con la bozza già pronta, come se fosse solo colpa sua" sono altri due esempi del tenore dei messaggi che rafforzano i toni della contestazione.

18:00

Applausi solo per Pisilli e Koné

Durante la partita ci sono stati pochi applausi, solo per Pisilli, Koné e Shomurodov. Per il resto, il silenzio della curva è partito da metà secondo tempo quando anche le bandiere non sventolavano più. Poco prima della fine della gara anche la tribuna Monte Mario è uscita in massa.

17:49

Le parole del ds Ghisolfi ai tifosi

Il ds della Roma Ghisolfi a Dazn: "Adesso è il momento di ragionare con calma per prendere le decisioni migliori. Vogliamo ringraziare mister Juric, ha dato il meglio di sé in una situazione complicata mostrando tutta la sua professionalità. I tifosi stanno soffrendo e noi siamo responsabili di questo, ci scusiamo. Vogliamo la stessa cosa dei tifosi: vincere. Siamo la Roma e qui dobbiamo vincere, ma siamo in un momento di crisi e transizione, anche se non mi piace questa parola. De Rossi? In questo momento ci assumiamo le nostre responsabilità per uscire da questa situazione". LEGGI TUTTO

17:37

La reazione dei tifosi all'esonero di Juric

"Ce l'avete fatta" e "Ranieri subito" sono i primi commenti social dei tifosi romanisti dopo la notizia dell'esonero di Juric. Gran parte della tifoseria chiedeva il licenziamento dell'allenatore che ora è arrivato: "Finalmente, la felicitàm esiste" scrive qualcun altro. C'è chi invece commenta "Vergogna".

17:30

+++ ESONERATO JURIC +++

La Roma ha esonerato Juric, il comunicato: "Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell'aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni". LEGGI TUTTO