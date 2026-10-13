Una Roma credibile

Riflessioni in ordine sparso, aspettando l’abbraccio con Mou. La Roma di Como? Non male. Tornare dalla gita al lago con un “puntarello” e un clean sheet dopo aver giocato (recupero compreso) un tempo con un uomo in meno e con un portiere, Gollini, assente dalla Serie A da oltre due anni non può, non deve alimentare rimpianti. Anzi, l’esatto contrario. Sennò tutte le cose belle, bellissime dette/scritte sul conto della squadra di Cesc Fabregas sarebbero da buttare nel cassonetto dell’indifferenziata. A mente fredda, una Roma tosta, solida, sicura di sé e, quindi, capace di portare a casa un pari nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Malen. A suo modo, una dimostrazione di forza, lucidità e affidabilità. Una prova inedita, ma credibile.

Roma Pagelle Como-Roma, tutti i voti: Gollini diventa Batman, De Roon un pilastro. Malen, il rosso cambia la partita Guarda la gallery Roma, dal Como al Real Madrid: come ci arriva la squadra di Gasperini Nessun avviso particolarmente presuntuoso ai naviganti di Madrid, per carità; se mai, un messaggio di crescita rivolto a se stessa a poche ore dalla sfida contro una delle squadre più forti d’Europa. Il Real, e ci mancherebbe altro, gode dei favori del pronostico, ma la Roma operaia di Como merita rispetto. E José Mourinho, vedrete, non cadrà nell’errore di sottovalutare le risorse della sua ex squadra. Il primo ics a reti bianche del campionato è stato, fatalmente, condizionato in chiave romanista dal dover giocare tutto quel (secondo) tempo con un uomo in meno. Inevitabile puntare (solo) a difendersi, a non subire gli attacchi del Como ma le mosse di Gasp sono state via via indirizzate tutte verso la direzione di una sofferenza serena, sopportabile. Se è davvero il caso, analizzando la cronaca, di parlare di sofferenza. Un gruppo buono per tutte le esigenze, in avvio architetto poi muratore: ecco l’identikit della Roma.