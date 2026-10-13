Mourinho: "Non esiste una sola parola mia contro la Roma... sarà come tornare a casa"

Una Roma credibile

Leggi il commento sulla prestazione della squadra di Gasperini in casa del Como, a pochi passi dalla super sfida di Champions con il Real Madrid di Mourinho
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
Mimmo Ferretti
Mimmo Ferretti

3 min

Pubblicato il 13.10.2026, 10:56

oggiRomaGasperiniReal MadridChampions League
RomaRoma Tutte le notizie sulla squadra

Riflessioni in ordine sparso, aspettando l’abbraccio con Mou. La Roma di Como? Non male. Tornare dalla gita al lago con un “puntarello” e un clean sheet dopo aver giocato (recupero compreso) un tempo con un uomo in meno e con un portiere, Gollini, assente dalla Serie A da oltre due anni non può, non deve alimentare rimpianti. Anzi, l’esatto contrario. Sennò tutte le cose belle, bellissime dette/scritte sul conto della squadra di Cesc Fabregas sarebbero da buttare nel cassonetto dell’indifferenziata. A mente fredda, una Roma tosta, solida, sicura di sé e, quindi, capace di portare a casa un pari nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Malen. A suo modo, una dimostrazione di forza, lucidità e affidabilità. Una prova inedita, ma credibile.

Pagelle Como-Roma, tutti i voti: Gollini diventa Batman, De Roon un pilastro. Malen, il rosso cambia la partita
Guarda la gallery

Roma, dal Como al Real Madrid: come ci arriva la squadra di Gasperini

Nessun avviso particolarmente presuntuoso ai naviganti di Madrid, per carità; se mai, un messaggio di crescita rivolto a se stessa a poche ore dalla sfida contro una delle squadre più forti d’Europa. Il Real, e ci mancherebbe altro, gode dei favori del pronostico, ma la Roma operaia di Como merita rispetto. E José Mourinho, vedrete, non cadrà nell’errore di sottovalutare le risorse della sua ex squadra. Il primo ics a reti bianche del campionato è stato, fatalmente, condizionato in chiave romanista dal dover giocare tutto quel (secondo) tempo con un uomo in meno. Inevitabile puntare (solo) a difendersi, a non subire gli attacchi del Como ma le mosse di Gasp sono state via via indirizzate tutte verso la direzione di una sofferenza serena, sopportabile. Se è davvero il caso, analizzando la cronaca, di parlare di sofferenza. Un gruppo buono per tutte le esigenze, in avvio architetto poi muratore: ecco l’identikit della Roma.

Malen diventa Bruce Lee, i tifosi della Roma si scatenano con le ironie. E citano pure Mortal Kombat...
Guarda la gallery

Prima del rosso a Malen, la squadra di Gian Piero Gasperini aveva giocato e prodotto più del Como senza raccogliere nulla sul piano pratico per via di errori di mira o di sostanza nelle conclusioni. Una Roma nuova sul piano tecnico, la solita (o quasi) Roma sul piano tattico. Sotto di un uomo, non c’è stato un solo osservatore che non abbia pensato all’imminente sostituzione di Dybala invece GPG l’ha tenuto in campo fino quasi alla fine perché Paulo è tornato ad essere un atleta ma, incredibilmente, al momento non ancora un finalizzatore. Il suo contributo in 10 contro 11 è stato comunque chiaro, limpido e per certi versi impensabile; un contributo in pura chiave difensiva, certo, ma sempre determinante. E, ora, sotto con l’indimenticato e indimenticabile Mou. 

 

Sblocca la news esclusiva

Attiva l'abbonamento Plus+ per leggere tutte le news esclusive in maniera illimitata!

  • Il più conveniente

    Plus+ Annuale

    49,90all'anno
    Abbonati ora
  • Sito illimitato
  • Rinnovo automatico
    • Scopri tutte le offerte
    Tutte le news
    Roma

    Da non perdere