Qualcosa di nuovo

La Roma ha vinto con una prova di maturità. Contro il Genoa ha faticato , ha sofferto, ma alla fine è riuscita a portare a casa una vittoria che pesa. L’avvolgente abbraccio dell’Olimpico, tre giorni dopo la terribile beffa contro il Real, non è servito all’inizio ad accompagnare la Roma, rivoluzionata da Gasperini con i cambi, quasi tutti obbligati, rispetto alla partita contro gli spagnoli. Tra infortuni, squalifiche e scelte tecniche l’allenatore ha confermato solo quattro giocatori rispetto a mercoledì sera. Contro un altro ex, De Rossi , la Roma ha faticato a ripetere la prestazione che per 70 minuti aveva colto di sorpresa Mourinho. Nel primo tempo poche le occasioni, qualche brivido in difesa, Gasperini che si è sgolato per far capire a Castro i movimenti da fare. Una squadra molto diversa rispetto a quella che si era vista finora.

Le soddisfazioni delle "seconde linee"

Per la prima volta in questa stagione la Roma non è riuscita a sovrastare l’avversario nel primo tempo, eppure lo aveva fatto anche contro Inter e Real Madrid. È andata al riposo ancora sullo 0-0. Sei giocatori nuovi promossi titolari, compreso il giovane Lulli (lo scorso anno giocava in Primavera) hanno cambiato in parte fisionomia alla Roma. Che nella ripresa è riuscita ad alzare il ritmo e ha fatto la partita, con oltre il 65 per cento di possesso palla. Questa squadra è riuscita ad avere pazienza, ha saputo aspettare, senza mai mollare. All’inizio della ripresa c’è voluta una magìa di Castro per sbloccare il risultato, contro un Genoa che ha creato anche qualche problema alla difesa giallorossa. Poi è stato Lulli a mettere al sicuro il risultato. Bella la favola di questo ragazzo di 19 anni, originario di Palestrina. Ma resta soprattutto la prestazione di una squadra piena di seconde linee, che hanno dato qualche soddisfazione a Gasperini.

La prova di maturità della Roma

Era importante dare un segnale subito, cancellare la prima sconfitta stagionale, arrivata in quel modo rocambolesco. La Roma lo ha fatto vincendo in maniera diversa rispetto a tutte le altre partite di questo campionato. Ha dimostrato di avere carattere, in una fase delicata della stagione. Nei prossimi giorni ci saranno altre partite difficili, con pochi giorni per poter recuperare. Gasperini ritroverà qualche titolare, ma intanto sa che di questo gruppo potrà fidarsi.