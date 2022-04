Serie B, il Lecce vola con Helgason: Baroni mette pressione alla Cremonese

La 33ª giornata di Serie B si apre con la vittoria casalinga del Lecce , che al Via del Mare riesce ad avere la meglio sulla Spal per 1-0, al termine di un match equilibrato e combattuto. Per la squadra di Baroni , ora a quota 65 punti in classifica, la rete decisiva porta la firma dell'islandese classe 2000 Helgason , a segno al 66'.

Colpo del Cittadella a Como

Il Cittadella batte 2-1 il Como in trasferta al Sinigaglia e rilancia le proprie ambizioni in ottica playoff salendo al 10° posto con 48 punti: agganciato temporaneamente il Perugia, impegnato domani contro il Pisa. La formazione di Gorini passa in vantaggio con Baldini al 13', ma dopo neanche 60'' Ciciretti firma il pareggio per i padroni di casa. Al 35' però è ancora il talentuoso attaccante scuola Inter a siglare il 2-1 dei veneti. Al 76' i lombardi restano anche in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Parigini. Per il Como, fermo al 13° posto in classifica a quota 44 punti, si tratta della seconda sconfitta di fila in 3 giorni dopo quella contro il Parma per 4-3.

L'Alessandria supera l'ostacolo Pordenone

L'Alessandria si impone in casa per 2-0 contro il Pordenone, ultimo in classifica con 17 punti, e mette in cassaforte 3 punti preziosissimi in ottica salvezza. Il successo dei piemontesi arriva con un gol per tempo: le firme sono di Marconi al 30' e di Milanese al 52'. La formazione di Longo rimane al 16° posto con 29 punti, a -5 dalla Spal, e a +4 dal Vicenza, che domani pomeriggio se la vedrà in casa contro il Benevento.

