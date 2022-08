Reggina super, colpo Frosinone. Il Cosenza sbanca Benevento

Partenza super per la Reggina che nella prima giornata della Serie B 2022-2023 cala il tris al Paolo Mazza sul campo della Spal . 3-1 in trasferta per Filippo Inzagh i che trova subito tre punti insieme al Cosenza capace di passare, con il solito Larrivey, a Benevento . Steccano all'esordio i giallorossi di Fabio Caserta come la Ternana di Lucarelli che va ko per 2-1 ad Ascoli . Vittoria di misura per il Frosinone contro la neopromossa Modena, stesso discorso per il Sudtirol che alla sua prima apparizione nel campionato cadetto viene messo al tappeto dal Brescia per 2-0. Nel big match tra le due retrocesse, Venezia e Genoa , termina 2-1 per Blessin col brivido finale.

Super Reggina, 3-1 alla Spal

Super partenza per la Reggina di Filippo Inzaghi che vince all'esordio in Serie B con un netto 3-1 sul cmapo della Spal. Gli ospiti sprecano molte occasioni nella prima frazione di gioco fallendo sempre l'ultima conclusione e trovando un super Alfonso tra i pali degli estensi. Prima dell'intervallo però, nell'ultimo di recupero, è Crisetig a trovare il guizzo giusto per i granata. Nella ripresa i biancoazzurri provano a reagire, ma Menez con il raddoppio e il tris di Rivas chiudono il discorso al Mazza. La Mantia al 79' prova a ridare energia ai padroni di casa accorciando le distanze, ma è troppo tardi.

Colpo del Cosenza, Benevento ko

Colpo esterno del Cosenza che passa a Benevento sfruttando l'unica indecisione della serata della formazione di Caserta. Più occasioni nella prima frazione per i padroni di casa, ma la difesa dei Lupi regge bene e mantiene l'equilibrio fino all'intervallo. Ad inizio ripresa il colpo di scena: errore della difesa giallorossa, ne approfitta Larrivey che non perdona e porta avanti il Cosenza. Farias risponde subito stampando il suo destro sul palo, i Lupi si difendono con ordine e guadagnano tre punti preziosi all'esordio.

L'Ascoli piega la Ternana

Due reti nel primo tempo bastano all'Ascoli per vincere la prima gara di Serie B contro la Ternana. Al quarto d'ora vanno avanti gli uomini di Bucchi con Botteghin che trovano il raddoppio anche alla mezz'ora con Collocolo: due assist di Caligara fotocopia da corner ad illuminare. I padroni di casa controllano per lunghi tratti, ma nel finale vengono puniti da Favilli che prova a riaprire il discorso a 10' dalla fine. I rossoverdi insisitono, ma alla fine arriva una sconfitta.

Il Modena si arrende al Frosinone

Il Frosinone trova la vittoria sul campo del Modena e suonando il primo squillo stagionale. Equilibrio sostanziale nella prima mezz'ora, ma al 34' e Rohden a sbloccare il risultato in favore dei ciociari, approfittando di un errore del portiere avversario. Nella ripresa la prima grande occasione per i canarini si spegne sulla traversa, poi il forcing dei gialloblù continua ma non riesce mai a colpire la difesa avversaria che di misura strappa i primi tre punti stagionali.

Il Brescia parte bene, 2-0 al Sudtirol

Sudtirol intraprendente nei primi minuti, ma al 35' arriva il calcio piazza di Ndoj che porta in vantaggio le Rondinelle. Il Brescia sembra prendere il controllo della gara alla fine dell'intervallo, ma nella ripresa al 60' sono gli ospiti ad avere la grande chance: rigore di Mazzocchi che si fa però ipnotizzare da Lezzerini. Passano soli 2' ed è Bianchi a mettere in sicurezza il risultato per Clotet con un tocco sotto che vale il 2-0. Non cambia il risultato fino al fischio finale.

Il Genoa vince a Venezia 2-1

Vince la prima della nuova serie B il Genoa che supera per 2-1 il Venezia. Migliore la partenza degli ospiti che sfiorano il vantaggio con Ekuban, i neroverdi rispondono colpo su colpo, ma al 35' si scoprono da corner e subiscono un contropiede devastante che regala a Portanova il gol del vantaggio ligure. Al quarto d'ora della ripresa il risultato torna in equilibrio con Johnsen che ribatte a rette una corta respinta del portiere avversario. Il match sembra destinato a terminare in parità, ma all'87' Yeboah pesca il jolly che porta avanti gli uomini di Blessin. Al 95' arriva anche il pari degli arancioneroverdi, ma il Var annulla.

