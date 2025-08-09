Palermo-Manchester City diretta: segui l'amichevole di oggi live

20:40

Guardiola: "Inzaghi era un furbetto dell'area di rigore"

Prima dell'amichevole contro il Palermo il tecnico del Manchester City ha parlato del collega rosanero Pippo Inzaghi. SCOPRI COSA HA DETTO

20:30

Pastore: "La gente di qui ancora mi apprezza a distanza di tempo, è pazzesco

L'ospite speciale per questa sera al Barbera è Javier Pastore, ex stella del Palermo. Intervistato prima del fischio d'inizio ai microfoni di Sky Sport, il Flaco ha parlato così: "Sono due anni che non gioco più, tutti questi eventi sono molto emozionanti per chi ha lasciato un segno in questa città. Quando smetti di giocare non puoi fare più niente per la gente, vale solo quello che hai fatto prima e per me è pazzesco che la gente mi apprezzi ancora a distanza di tempo".

20:20

Stones esclusivo: "De Bruyne a Napoli un bambino felice"

Alla vigilia dell'amichevole in Sicilia con il Palermo, l'ex difensore del City si è raccontato in esclusiva al Corriere dello Sport. LEGGI LE SUE PAROLE

20:04

Palermo: le scelte ufficiali di Inzaghi

PALERMO (4-3-3): Gomis; Diakité, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Gomes, Ranocchia; Gyasi, Pohjanpalo, Brunori. All. Inzaghi

20:00

Una Galassia per Pippo Inzaghi

Il Palermo sfida il Manchester City di Pep Guardiola in un'amichevole di assoluto prestigio: TUTTI I DETTAGLI

19:51

Manchester City: la formazione ufficiale di Guardiola

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Lewis, Kushanov, Stones, Ait-Nouri: Gonzalez, O'Reilly; Bobb, Cherki, Marmoush; Haaland. All. Guardiola

19:45

Palermo, è tempo di tornare in serie A: dall'arrivo di Inzaghi ai colpi di mercato, i rosanero ora sognano

Il calciomercato dei siciliani fa ben sperare, soprattutto perché in panchina c'è il mago delle promozioni. LEGGI L'ARTICOLO

19:32

Dove vedere Palermo-Manchester City in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Amichevole di lusso allo stadio Barbera, Inzaghi sfida Guardiola in una notte da brividi per i tifosi rosanero. SCOPRI COME ASSISTERE ALLA DIRETTA

Stadio Renzo Barbera, Palermo