Palermo-Manchester City diretta: segui l'amichevole di oggi live

PALERMO - Il Palermo di Filippo Inzaghi affronta una prova durissima contro il Manchester City di Pep Guardiola. Le due squadre, unite dalla proprietà del City Group, si affrontano allo stadio Renzo Barbera per uno degli ultimi test stagionali prima dell'inizio dei rispettivi campionati: in palio l'Ango-Palermitan Trophy. Leggi tutti gli aggiornamenti sull'amichevole in tempo reale.
Pastore: "La gente di qui ancora mi apprezza a distanza di tempo, è pazzesco
L'ospite speciale per questa sera al Barbera è Javier Pastore, ex stella del Palermo. Intervistato prima del fischio d'inizio ai microfoni di Sky Sport, il Flaco ha parlato così: "Sono due anni che non gioco più, tutti questi eventi sono molto emozionanti per chi ha lasciato un segno in questa città. Quando smetti di giocare non puoi fare più niente per la gente, vale solo quello che hai fatto prima e per me è pazzesco che la gente mi apprezzi ancora a distanza di tempo".
Palermo: le scelte ufficiali di Inzaghi
PALERMO (4-3-3): Gomis; Diakité, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Gomes, Ranocchia; Gyasi, Pohjanpalo, Brunori. All. Inzaghi
Manchester City: la formazione ufficiale di Guardiola
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Lewis, Kushanov, Stones, Ait-Nouri: Gonzalez, O'Reilly; Bobb, Cherki, Marmoush; Haaland. All. Guardiola
