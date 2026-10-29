Salernitana, Di Bari è il nuovo allenatore
Scelto il successore di Cosmi sulla panchina del club campano
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SALERNO - Vito Di Bari è il nuovo allenatore della Salernitana. In giornata risolverà il contratto col Casarano, squadra che ha allenato fino a 2 settimane fa. Di Bari è stato preferito a Toscano, Troise e Prosperi. Sarà lui a guidare la Salernitana contro il Savoia domenica prossima.
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