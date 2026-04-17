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Stasera un anticipo (ore 20): Este-Clodiense

Stasera un anticipo (ore 20): Este-Clodiense

Trentaduesima giornata di campionato. Domani alle 15 Albalonga-Monastir. Domenica in tv Piacenza-Pro Sesto: diretta su Vivo Azzurro e su YouTube, canale della Lnd
1 min
ROMA -  La trentaduesima giornata di Serie D, la quindicesima del girone di ritorno, prendeil via stasera con Este-Union Clodiense Chioggia (C, ore 20). Domani l’altro anticipo Albalonga-Monastir (G) ore 15). Domenica Piacenza-Pro Sesto (D) sarà trasmessa gratuitamente in diretta su Vivo Azzurro Tv e canale YouTube della Lnd. Collegamento dal “Garilli” di Piacenza a partire dalle ore 14.45 di domenica per i contributi da bordocampo in esclusiva. 

 

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