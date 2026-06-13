Juniores: domani la finale Piacenza-Treviso
ROMA - Domani alle ore 11 si giocherà allo stadio “Città dell’Aria” di Guidonia Montecelio (RM) la finale del campionato Under 19 di Serie D Piacenza-Treviso. A dirigere l’incontro la sarà la quaterna composta dall’arbitro Damiano Volpi di La Spezia, guardalinee Daniele Vicari di Lucca e Marco Palazzo di Campobasso, quarto ufficiale Mario Leone di Avezzano.
Diretta streaming sulla piattaforma FIGC Vivo Azzurro TV e sul canale YouTube della Lnd, telecronaca di Jacopo Forcella e commento tecnico di Giuliano Giannichedda.