Lotito-Reggina, adesso le firme sono imminenti

Roma - Rinchiuso nei suoi inaccessibili misteri, Lotito si prepara a chiudere l’acquisto della Reggina . Da oggi ogni giorno sarà quello giusto. Mercoledì sera il confronto con i fiscalisti, ieri a Roma era previsto l’incontro col sindaco di Reggio, Francesco Cannizzaro . Manca solo il closing che porterà Ballarino alla cessione della società amaranto . L’acquisto della Reggina da parte di Lotito non prevede la presenza di soci. Restano da svelare i dettagli dell’acquisizione del club e chi figurerà da proprietario. A Salerno il comproprietario, insieme a Marco Mezzaroma, era Enrico Lotito, figlio del presidente, oggi direttore generale del settore giovanile della Lazio e della Women. Nella Reggina è candidato ad assumere un ruolo di vertice. Si sta lavorando alla composizione dell’organigramma. Per la poltrona di direttore generale è in pole Andrea Gianni , attuale diggì della Lucchese. Sarebbe un ritorno.

Lotito-Reggina e la norma legata alla multiproprietà

La norma. Serve un approfondimento sulla norma che regola le multiproprietà. Nel 2022 la modifica dell’articolo 16-bis delle NOIF che prorogava la scadenza del divieto di pluralità di proprietà tra due società partecipanti a campionati professionistici all’inizio della stagione 2028-2029. La proroga vale per le multiproprietà già in essere: l’esempio sono Napoli e Bari, sotto la gestione della famiglia De Laurentiis. Le nuove multiproprietà sono bandite. Lotito, portando la Reggina dalla D in Serie C, sarebbe subito costretto a cederla. Riuscendoci al primo colpo, tra un anno il presidente della Lazio potrebbe giocare sull’equivoco. Se i De Laurentiis fossero ancora proprietari di Napoli e Bari (coi pugliesi in C o B), Lotito potrebbe provare ad ottenere una deroga per un anno, fino alla scadenza del 2028-29. La Figc è in piena rivoluzione, altri scenari saranno valutabili nel tempo. La norma apre ad una riflessione: la Reggina e Reggio dopo anni di precarietà e continui cambi di gestione hanno diritto ad una società stabile, ad una proprietà duratura e ad un progetto vero a lungo termine.