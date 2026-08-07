La Ternana con le toscane

Ecco i nove gironi della Serie D: Nocerina e Ischia nel gruppo H. La Paganese sbarca del G. Milan Futuro e Chievo: duello nel B. In scena anche Viterbese e Turris

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Pubblicato il 07.08.2026, 11:23

ROMA -  Il Dipartimento Interregionale, con una diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti seguita da migliaia di utenti, ha svelato la composizione dei gironi della Serie D 2026-27. Per la seconda stagione consecutiva, la massima serie dilettantistica si presenta nel format a 162 squadre divise in nove raggruppamenti da 18 formazioni ciascuno. Numeri che ne fanno il campionato più rappresentativo d’Italia con ben 19 regioni su 20 presenti (con la sola eccezione della Valle d’Aosta) e ben 81 province. Il regolamento prevede nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento (le ultime due classificate più le perdenti dei play-out). Tre gli under obbligatori previsti: un 2006, un 2007 e un 2008. I calendari saranno diramati  lunedì 10 agosto alle ore 14.30. Martedì 11 li troverete sull'edizione cartacea del Corriere dello Sport-Stadio. Da non perdere.

 

SERIE D 2026-27 – I GIRONI
Girone A: Alessandria, Asti, Biellese, Borgosesia, Bra, Chisola, Derthona, Gozzano, Lascaris, Saluzzo, Valenzana Mado, Celle Varazze, Fezzanese, Imperia, Ligorna, Millesimo, Sanremese, Sestri Levante.

Girone B: ​Brusaporto, ​Club Milano, ​Leon, ​Milan Futuro, ​Palazzolo, ​Pavonese, ​Real Calepina, ​Rovato, ​Scanzorosciate, ​Tritium, ​Villa Valle, ​Virtus Ciserano Bergamo, ​Caldiero Terme, ​Chievo Verona, ​Virtus Verona, ​Fiorenzuola, ​Nibbiano e Valtidone, ​Piacenza.

Girone C: Brian Lignano, Cjarlins Muzane, LME, Triestina, Obermais, Virtus Bolzano, Bassano, Calvi Noale, Campodarsego, Conegliano, Este, Legnago Salus, La Rocca Altavilla, Luparense, Mestre, Sandonà, Schio, Union Clodiense Chioggia.

Girone D: Pontedera, ​Pistoiese, ​Cittadella Modena, ​Correggese, ​Lentigione, ​Tropical Coriano, ​Arconatese, ​Aurora Pro Patria, ​Castellanzese, ​Crema, ​Casatese Merate, ​Oltrepò, ​Pavia, ​Pro Sesto, ​Sant’Angelo, ​Solbiatese, ​Varese, ​Varesina.

Girone E: Flaminia Civitacastellana, ​Aquila Montevarchi, ​Follonica Gavorrano, ​Ghiviborgo, ​Grassina, ​Lucchese, ​Prato, ​Rondinella Marzocco, ​San Donato Tavarnelle, ​Scandicci, ​Seravezza, ​Siena, ​Tau Altopascio, ​Terranuova Traiana, ​Nuova Ternana, ​Mezzolara, ​Progresso, ​Sasso Marconi.

Girone F: Ancona, ​Atletico Ascoli, ​Fossombrone, ​Maceratese, ​Montecchio Gallo, ​Recanatese, ​Vigor Senigallia, ​Lanciano, ​Giulianova, ​L’Aquila, ​Notaresco, ​Santegidiese, ​Teramo, ​Angelana, ​Foligno, ​Pietralunghese, ​Sporting Trestina, ​Termoli.

Girone G: Budoni, ​Cos Sarrabus Ogliastra, ​Monastir, ​Ossese, ​Sassari Lattedolce, Albalonga, ​Anzio, ​Aranova, ​Atletico Lodigiani, ​Certosa V. Campagnano (leggi Viterbese), ​Anagni, ​Trastevere, ​Unipomezia, ​Afragolese, ​Gelbison, ​Paganese, ​Sarnese, ​Venafro.

Girone H: Bisceglie, ​Brindisi, ​Fidelis Andria, ​Gravina, ​Manfredonia, ​Martina, ​Nardò, ​Virtus Francavilla, ​Francavilla, ​Melfi, ​Flegrea Puteolana (leggi Turris), ​Ischia, ​Nocerina, ​Palmese, Real Normanna, ​Real Forio, ​Ebolitana, ​Gladiator.

Girone I: Athletic Palermo, Avola, Castrumfavara, Enna, Gela, Licata, Milazzo, Modica, Nissa, Nuova Igea Virtus, Ragusa, Siracusa, Trapani, Digiesse Praiatortora, Reggina, Sambiase, Vibonese, Vigor Lamezia.

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