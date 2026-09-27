Reggina-Igea: sold out al Granillo

ROMA - La quinta giornata del campionato di Serie D si è aperta ieri con due anticipi. Oggi in programma settantasette gare con inizio alle ore 15. Due partite sono state rinviate per la partecipazione di calciatori a gare delle loro rispettive Nazionali.

ANTICIPI - Ieri, allo stadio “Rodi” di Mosciano Sant’Angelo, Notaresco-Pietralunghese (F) 1-1: ospiti in vantaggio con Boriosi al 31’ pt, pari di Moretti al 45’ pt. Enna-Licata (I), giocata allo stadio “Pontelungo” di Niscemi, si è conclusa con una netta vittoria della formazione ospite per tre reti a zero.

DUE GARE RINVIATE - Riprogrammate al 14 ottobre Milan Futuro-Piacenza (B) e Tropical Coriano-Pontedera (D), entrambe alle ore 15. Tre calciatori del Milan Futuro sono stati convocati per “La Nucía International Tournament” (Torneo internazionale Under 20 che si svolge in Spagna a La Nucía e vede la partecipazione di Italia, Germania, Inghilterra e Francia) mentre sono ben dieci i convocati del Tropical Coriano da parte della Nazionale di San Marino allenata da Roberto Cevoli per la Nations League. Questa pantagruelica convocazione da parte del Titano fa del Tropical Coriano una delle squadre con il maggior numero di nazionali al mondo rendendo ancora più cosmopolita il campionato di Serie D sebbene molti di questi ragazzi parlino il piacevole idioma romagnolo.

DIRETTA STREAMING - Il big match del girone C Luparense-Union Clodiense è trasmesso oggi in diretta su Vivo Azzurro Tv e canale YouTube della Lnd. Collegamento dallo stadio “Casée” di San Martino di Lupari a partire dalle ore 14.45 per i contenuti esclusivi da bordocampo. In questo raggruppamento, occhio anche a Cjarlins Muzane-Triestina.

REGGINA-IGEA - Ci siamo. La Reggina (I) di Marco Marchionni a punteggio pieno e l’inseguitrice Igea Virtus, allenata da Emanuele Ferraro, di scena al Granillo. Tredici gol fatti per la formazione calabrese, idem per i siciliani. Zero reti subite dagli amaranto, otto dai giallorossi di Barcellona Pozzo di Gotto. Classica gara da “over”. Previsto il sold out con settemilacinquecento spettatori (attuale capienza massima del Granillo).

LA TERNANA A SCANDICCI - La Ternana (E) è di scena a Scandicci. La formazione rossoverdedopo una opartenza non brillantissima sta cercando di recuperare il terreno perso. sinora in trasferta di Andrea Lisuzzo ha avuto poche gioie, ma la vittoria contro il Tau Altopascio ha rilanciato l’ambiente. Del resto, ripartire dalla D non è mai semplice essendo un romanzo popolare e le sue insidie step by step si nascondono nella moltitudine.

SCONTRO DIRETTO - Primo “mano a mano” in vetta al girone B dove la neopromossa Nibbiano&Valtidone (al vertice societario c’è la famiglia Alberici, leader globale con la loro Allied nel settori tubi per l’industria petrolchimica) è allenata da Luca Rastelli (già in D con il Borgo San Donnino) affronterà la corazzata Chievo guidata dal tecnico Marco Didu. Entrambe hanno vinto i primi quattro incontri e sono a punteggio pieno. Si gioca nel piccolo stadio “Fratelli Curtoni” di Borgonovo Val Tidone in provincia di Piacenza.

DERBY DAY - Tanti derby in D. Spiccano tra gli altri Lucchese-Siena (E), Atletico Lodigiani-Trastevere (G), Nocerina-Palmese (H), Paganese-Gelbison (G), L’Aquila-Teramo (F), Sambiase-Vigor Lamezia (I), Vigor Senigallia-Fossombrone (F) e Nardò-Martina (H).

VARIAZIONI D’ORARIO - Nel girone G Aranova-Sassari Latte Dolce (ore 14) e Venafro-Budoni (ore 14.30). Monastir-Albalonga (G) alle ore 15.30, Francavilla-Brindisi (H) alle 15.30, Turris-Fidelis Andria (H) alle 16, Virtus Francavilla-Gladiator (H) alle 16, Nardò-Martina (H) alle 18 e Castrumfavara-Avola (I) alle ore 16.

SENZA PUBBLICO - Porte chiuse per Ebolitana-Melfi (G) allo stadio “Dirceu” di Eboli interessato da lavori di ristrutturazione.

CAMBI DI CAMPO - Campodarsego-Legnago (C) si gioca, invece, al Comunale di Abano Terme.