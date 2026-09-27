Quinta giornata, il programma
ROMA - Il programma della quinta giornata del campionato di Serie D. Inizio gare ore 15.
GIRONE A Bra-Celle Varazze (arbitro Ismail di Rovereto), Chisola-Ligorna (Tagliaferri di Lovere), Gozzano-Sanremese (Allotta di Gradisca d’Isonzo), Imperia-Fezzanese (Artini di Firenze), Millesimo-Lascaris (Gippetto di Reggio Emilia), Saluzzo-Derthona (Atanasov di Verona), Sestri Levante-Biellese (Nazzicone di Ferrara), Alessandria-Asti (Meta di Vicenza), Valenzana Mado-Borgosesia (Manno di Torino). Classifica Derthona 10; Saluzzo, Biellese 8; Fezia 6; Sanremese 5; Imperia, Ligorna, Chisola, Sestri Levante 4; Bra, Borgosesia 2; Valenzana Mado 1; Celle Varazze 0.
GIRONE B Fiorenzuola-Caldiero Terzanese, Gozzano, Asti, Lascaris 7: Millesimo, Alessandrme (Belingheri di Lecco), Leon-Villa Valle (Vigo di Lodi), Nibbiano e Valtidone-Chievo Verona (Laugelli di Casale Monferrato), Real Calepina-Brusaporto (Tinelli di Verona), Scanzorosciate-Palazzolo (Nonnato di Rovigo), Tritium-Rovato (Tasso di Macerata), Virtus Verona-Pavonese (Mascelloni di Grosseto), Virtus Ciserano-Club Milano (Merlino di Pontedera), Milan Futuro-Piacenza (riprogrammata a mercoledì 14 ottobre). Classifica Chievo Verona, Nibbiano e Valditone 12; Milan Futuro 9; Virtus Verona 8; Piacenza 7; Leon, Brusaporto, Palazzolo 6; Real Calepina, Virtus Ciserano, Caldiero Terme 5; Scanzorosciate, Pavonese 4; Villa Valle, Club Milano 3; Rovato 2; Tritium 1; Fiorenzuola 0.
GIRONE C Bassano-Schio (Miletto di Alba-Bra), Calvi Noale-Brian Lignano (Panariti di Torino), Campodarsego-Legnago Salus (Marinoni di Lodi), Cjarlins Muzane-Triestina (Pasquetto di Crema), Conegliano-LME (Frascà di Locri), Luparense-Clodiense (Ghiurca di Torino), Obermais-Mestre (Passarotti di Mantova), Sandonà-Este (Casula di Ozieri), La Rocca Altavilla-Virtus Bolzano (Bassetti di Lucca). Classifica Clodiense 10; Cjarlins Muzane, Campodarsego 9; Luparense, Mestre 8; Sandonà, Conegliano 7; Virtus Bolzano 6; LME, Calvi Noale 5; Legnago Salus, Obermais 4; Triestina, Este, Bassano, Schio 3; La Rocca Altavilla 2; Brian Lignano 0.
GIRONE D Pro Patria-Solbiatese (Giorgino di Milano), Casatese Merate-Varesina (Catalani di Ciampino), Castellanzese-Crema (Mancini di Macerata), Cittadella Modena-Correggese (Laudadio di Matera), Pavia-Arconatese (Amitrano di Torre Annunziata), Pistoiese-Sant’Angelo (Boccuzzo di Reggio Calabria), Pro Sesto-Oltrepò (Carrisi di Padova), Varese-Lentigione (Ercole di Latina), Tropical Coriano-Pontedera (riprogrammata a mercoledì 14 ottobre). Classifica Pistoiese, Pro Patria 12; Pro Sesto, Lentigione 9; Sant’Angelo 8; Casatese Merate, Cittadella Modena 7; Castellanzese 6; Varese 5; Varesina, Tropical Coriano, Correggese 4; Pavia, Oltrepò 3; Solbiatese 2; Crema, Arconatese 1; Pontedera 0.
GIRONE E Montevarchi-Progresso (Delfino di Roma 1), Flaminia-San Donato (Tomei di Sapri), Gavorrano-Sasso Marconi (Riglia di Ercolano), Lucchese-Siena (Fermo di Torre Annunziata), Mezzolara-Grassina (Santeramo di Monza), Prato-Ghiviborgo (Borello di Nichelino), Scandicci-Ternana (Previdi di Modena), Seravezza-Terranuova Traiana (Spiga di Carbonia), Tau Altopascio-Rondinella Marzocco (Aurisano di Campobasso). Classifica Gavorrano, Prato 10; Seravezza, Terranuova Traiana, Siena, Scandicci, Lucchese, San Donato, Flaminia 7; Tau Altopascio 6; Mezzolara 5; Ternana, Montevarchi, Sasso Marconi 4; Progresso 3; Rondinella Marzocco 2; Grassina, Ghiviborgo 1.
GIRONE F Ieri Notaresco-Pietralunghese 1-1. Oggi Angelana-Ancona (Curcio di Siena), Lanciano-Recanatese (Caldarulo di Bari), Giulianova-Atletico Ascoli (Dallagà di Rovigo), Montecchio Gallo-Foligno (Ragno di Molfetta), L’Aquila-Teramo (Prencipe di Tivoli), Maceratese-Santegidiese (Mammoli di Perugia), Trestina-Termoli (Vaggelli di Prato), Vigor Senigallia-Fossombrone (Carpentiere di Barletta). Classifica Vigor Senigallia 12; Teramo 10; Foligno 9; L’Aquila 8; Ancona, Montecchio Gallo, Santegidiese, Atletico Ascoli 7; Recanatese, Fossombrone 6; Notaresco 5; Lanciano, Termoli 4; Angelana, Maceratese 3; Pietralunghese 2; Giulianova, Trestina 1.
GIRONE G Aranova-Latte Dolce (ore 14, Alessi di Palermo), Venafro-Budoni (ore 14.30, Aureliano di Rossano), Anzio-Viterbese (Angelo di Marsala), Atletico Lodigiani-Trastevere (Piciucco di Campobasso), Sarrabus Ogliastra-Unipomezia (Lena di Treviso), Anagni-Afragolese (Asaro di Marsala), Paganese-Gelbison (Pasqualini di Macerata), Ossese-Sarnese (Gambin di Udine), Monastir-Albalonga (ore 15.30, Kumbulla di Verona). Classifica Paganese, Sarnese 10; Viterbese, Monastir 9; Unipomezia, Albalonga, Ossese, Trastevere 7; Afragolese 6; Aranova 5; Budoni, Anzio, Gelbison, Sarrabus Ogliastra 4; Anagni 3; Latte Dolce, Atletico Lodigiani, Venafro 1.
GIRONE H Bisceglie-Ischia (Spadaccini di Chieti), Ebolitana-Melfi (Rossiello di Molfetta), Nocerina-Palmese (Teodoli di Aprilia), Real Aversa-Gravina (Frigo di Parma), Real Forio-Manfredonia (Farina di Ostia Lido), Francavilla-Brindisi (ore 15.30, Femia di Locri), Turris-Fidelis Andria (ore 16, Gargano di Bologna), Virtus Francavilla-Gladiator (ore 16, Cifra di Latina), Nardò-Martina (ore 18, Cerqua di Trieste). Classifica Virtus Francavilla 12; Bisceglie 9; Gravina, Turris 8; Real Aversa, Real Forio, Nocerina 7; Martina, Gladiator 6; Manfredonia 5; Palmese, Melfi, Ebolitana 4; Nardò (-2), Francavilla, Brindisi 3; Ischia, Fidelis Andria 1.
GIRONE I Ieri Enna-Licata 0-3. Oggi Athletic Palermo-Milazzo (Di Palma di Cassino), Digiesse Praiatortora-Gela (Musumeci di Cassino), Nissa-Vibonese (De Angelis di Nocera Inferiore), Ragusa-Trapani (Patti di Palermo), Reggina-Nuova Igea Virtus (Pelaia di Pavia), Sambiase-Vigor Lamezia (Nencioli di Prato), Siracusa-Modica (Spinelli di Cuneo), Castrumfavara-Avola (ore 16, Kurti di Mestre). Classifica Reggina 12; Nuova Igea Virtus, Sambiase 10; Licata 8; Vibonese, Nissa 7; Digiesse Praiatortora, Milazzo, Avola 6; Castrumfavara, Modica, Athletic Palermo 4; Gela (-1) 3; Ragusa, Vigor Lamezia 2; Siracusa (-7), Enna 1; Trapani (-5) -5.
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