Il girone di andata del campionato Serie D si conclude alla grande con tre partite di cartello in diretta a dicembre su Vivo Azzurro Tv , tutte visibili gratuitamente previa registrazione su app o sito della piattaforma digitale della Figc. Le partite saranno trasmesse in simulcast sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti

Di seguito le sfide in programma a dicembre (ore 14.30):

6/12 Bisceglie-Turris (ore 14.30) 15ª giornata girone H

13/12 Bassano-Cjarlins Muzane (ore 14.30) 16ª giornata girone C

20/12 Piacenza-Chievo Verona (ore 14.30) 17ª giornata girone B

*date e orario suscettibili di variazioni

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