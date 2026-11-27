Serie D: dicembre, le gare in tv
Il girone di andata del campionato Serie D si conclude alla grande con tre partite di cartello in diretta a dicembre su Vivo Azzurro Tv, tutte visibili gratuitamente previa registrazione su app o sito della piattaforma digitale della Figc. Le partite saranno trasmesse in simulcast sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti
Di seguito le sfide in programma a dicembre (ore 14.30):
6/12 Bisceglie-Turris (ore 14.30) 15ª giornata girone H
13/12 Bassano-Cjarlins Muzane (ore 14.30) 16ª giornata girone C
20/12 Piacenza-Chievo Verona (ore 14.30) 17ª giornata girone B
*date e orario suscettibili di variazioni
COME VEDERE VIVO AZZURRO TV – Per accedere a Vivo Azzurro TV basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente degli eventi in programma. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS