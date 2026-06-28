Summerville, da Koeman alla stima di Gasperini

A dicembre è diventato papà di una bambina che si chiama Azeya. Sta costruendo una bella famiglia con la sua compagna Janique Monteiro. Crysencio Summerville ha rafforzato in due settimane le certezze del West Ham e di Gasperini: il club londinese, retrocesso in Championship, ha capito che per l’attaccante esterno può chiedere la luna, mentre il tecnico della Roma ha moltiplicato la stima verso questo ragazzo che è cresciuto leggendo le storie dei suoi miti Ronaldinho e Seedorf. Tre partite, due gol, un assist e un destino che ha cambiato traiettoria. Fino a un paio di mesi fa, Summerville non sapeva bene a quale angolo di mondo appartenere. Poteva essere l’eroe romantico del Suriname, la terra delle sue radici, che lo corteggiava per portarlo ai playoff mondiali a marzo. Ma un infortunio, di quelli che i cinici chiamano contrattempi e i poeti chiamano appuntamenti con la sorte, lo ha tenuto a casa. Il Suriname ha fallito la qualificazione ai mondiali, Crysencio ha aspettato. E quando Ronald Koeman ha pronunciato il suo nome per la lista dell’Olanda, l’ala del West Ham ha capito che la vita stava prendendo un altro indirizzo.