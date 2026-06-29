Schmid, il peso della leggerezza

Romano Schmid è il giocatore che meglio interpreta l’identità dell’Austria di Ralf Rangnick, pronto a declinare la proposta del Milan e a rinnovare il contratto da ct. Non è il più veloce, non è il più fisico e non domina per presenza atletica. Il suo peso nasce dalla capacità di dare ritmo alla manovra, collegare i reparti e creare superiorità tecnica tra le linee. A 26 anni, il trequartista del Werder Brema, 4 gol e 8 assist nello scorso campionato, è diventato uno dei riferimenti offensivi della nazionale. Contro la Giordania ha sbloccato il risultato al 20’, firmando il primo gol dell’Austria in un Mondiale dopo 28 anni di assenza dalla fase finale. Una rete che ha indirizzato il successo per 3-1 e confermato il suo ruolo nel sistema di Rangnick. Meno incisivo nella successiva sconfitta per 2-0 contro l’Argentina, Schmid resta il giocatore da cui passa parte della produzione. Il 3-3 con l’Algeria, a Kansas City, ha messo poi in banca la qualificazione ai sedicesimi di finale.