Regiardo, la maglia del Newell’s e l’idolo Redondo

Arequito è un piccolo alveare di case basse, tra officine e campi di soia. È una terra orizzontale, cresciuta sul sudore di tanti immigrati italiani e sul ferro dei trattori che rigano la pianura di Santa Fe . Lì, dove scorre il fiume Carcarañá , esiste solo la fatica. Settemila abitanti, una cittadina che ha il respiro di un quartiere. A 140 chilometri da Rosario , Luca Regiardo ha iniziato a costruire le sue ambizioni: diciannove anni, regista o mediano, capitano del Newell's Old Boys . Pazienza, serietà, una carriera che promette prospettive interessanti.

La fiducia di Kudelka

Non ha bussato alla porta del calcio argentino: si è preso le chiavi. Classe 2006, un metro e 79, destro naturale, il figlio di Arequito è l’ultima suggestione della Primera División, un centrocampista che abbina la garra a un’eleganza geometrica. Dietro la scalata del numero 5 c’è una firma d’autore: quella di Frank Darío Kudelka. Il tecnico del Newell’s ha capito subito che questo ragazzo nascondeva carisma e potenzialità. Non ha avuto paura: l’ha lanciato nella mischia, ne ha protetto i primi passi e poi gli ha consegnato il motore della squadra. Una scommessa vinta, che oggi colloca Regiardo al centro del villaggio.

I paragoni con Redondo

Regiardo gioca a testa alta, con una postura regale che i tifosi del Newell’s paragonano a un idolo assoluto del passato: Fernando Redondo, soprannominato il “Principe”, ex Real e Milan. Ha la capacità di ripulire ogni pallone sporco e l’istinto di cercare sempre il passaggio in verticale. Il 2 agosto si è fatto ammirare nella sfida del Torneo Clausura con il Boca Juniors (2-2): un bolide sotto l’incrocio che ha fatto venire giù lo stadio intitolato a Marcelo Bielsa. Sedici presenze da titolare e una precisione chirurgica (94% di passaggi riusciti). L’Europa lo studia: dal Bayer Leverkusen all’Atletico Madrid. Kudelka lo elogia, Rosario si coccola il suo capitano ragazzino, il futuro per Regiardo è adesso.