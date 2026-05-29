ARF! 2026 arriva alla Garbatella

Dopo l’anteprima di Piazza Navona e il weekend di Testaccio, ARF! Festival del Fumetto di Roma arriva alla Garbatella per il terzo appuntamento della sua dodicesima edizione diffusa. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio , tra Casetta Rossa , Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick , il festival porta nel Municipio Roma VIII la sua dimensione più indipendente, laboratoriale e professionale, con tre giorni dedicati ad autoproduzioni, editoria indipendente, mostre, talk, disegno dal vivo, formazione e orientamento al lavoro.

Alla Casetta Rossa arriva La SELF® di ARF!, la grande festa del fumetto indipendente che riunisce oltre 50 tra le più interessanti realtà italiane dell’autoproduzione e della microeditoria, insieme all’ARF! Bookshop, firmacopie, incontri pomeridiani e serali. Un luogo di confronto e scoperta, dove il fumetto si presenta nella sua forma più libera, sperimentale e collettiva, tra nuove voci, progetti editoriali indipendenti, fanzine, piccole case editrici e comunità creative.

Il programma dei talk si apre venerdì 29 maggio alle 17.30 con La fine del (mio) mondo, anteprima del nuovo libro a fumetti nato dalla rinnovata collaborazione tra ARF! e Dominio Pubblico, che sarà presentato nella sua versione cartacea in occasione della XIII edizione di Youth Fest al Teatro India, dal 23 al 28 giugno 2026. Intervengono Andrea Brumat, Coso, Mattia Pelusi, Miriam Pancaldi, Pitaf e Sara Martina, moderati da Tiziano Panici, Clara Lolletti e Filippo Da Ros insieme a Stefano “S3Keno” Piccoli.

Per il programma completo, consulta Cinefilos.it o il sito di ARF! Festival.