Shaun, vita da pecora torna al cinema: una nuova avventura da brividi per Halloween

Shaun, la pecora più famosa dell'animazione britannica, è pronta a tornare sul grande schermo. Dal 28 ottobre 2026 arriverà nei cinema italiani Shaun, vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A., il nuovo film d'animazione degli studi Aardman , diretto da Steve Cox e Matthew Walker e distribuito da Lucky Red . Un'avventura pensata per tutta la famiglia che mescola comicità, mistero e atmosfere ispirate alla festa di Halloween, riportando il pubblico nella celebre fattoria di Mossy Bottom.

Il nuovo lungometraggio rappresenta il terzo capitolo cinematografico dedicato a Shaun, il personaggio che ha conquistato generazioni di spettatori grazie a un umorismo fatto di gag visive, situazioni imprevedibili e personaggi irresistibili. Questa volta, però, la tranquillità della fattoria viene sconvolta da una misteriosa creatura che sembra uscita direttamente da un film di mostri.

Shaun, vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A., la trama del nuovo film

Halloween si avvicina e Shaun, insieme agli altri animali della fattoria, ha deciso di organizzare una festa indimenticabile. Per l'occasione, il gregge si dedica alla coltivazione di un magnifico campo di zucche, convinto che nulla possa rovinare i preparativi. Ma proprio quando tutto sembra procedere per il meglio, accade qualcosa di inaspettato: il contadino scompare misteriosamente e dal bosco emerge uno spaventoso mostro peloso.

Spetterà quindi a Shaun e ai suoi inseparabili amici, tra cui il fedele cane Bitzer e la pecora Shirley, affrontare una serie di imprevisti per ritrovare il contadino e salvare la fattoria prima della grande festa. Tra esperimenti scientifici fuori controllo, inseguimenti e situazioni surreali, il gruppo si ritroverà coinvolto in un'avventura che promette di trasformare la paura in una lunga sequenza di risate.

Il film conserva lo stile che ha reso celebre il personaggio, puntando sull'animazione stop-motion, tecnica che permette di dare vita ai pupazzi attraverso una paziente lavorazione fotogramma per fotogramma. Una caratteristica distintiva delle produzioni Aardman, lo studio britannico conosciuto anche per Wallace & Gromit e Galline in fuga.

Un'avventura per tutta la famiglia in occasione di Halloween

Con Operazione Z.U.C.C.A., la saga di Shaun si confronta con le atmosfere del cinema horror, reinterpretandole attraverso una comicità accessibile anche ai più piccoli. La presenza del misterioso mostro, gli esperimenti impazziti e l'ambientazione autunnale diventano così gli ingredienti di una storia che gioca con la paura senza rinunciare alla leggerezza.

Il ritorno del personaggio conferma inoltre la capacità dell'animazione Aardman di raccontare storie attraverso il linguaggio universale delle immagini. Shaun e i suoi amici comunicano soprattutto attraverso gesti, espressioni e situazioni comiche, una formula che rende le loro avventure immediatamente riconoscibili anche a spettatori di età diverse.

Shaun, vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A. arriverà nelle sale italiane mercoledì 28 ottobre 2026, a pochi giorni da Halloween, proponendosi come uno degli appuntamenti cinematografici dedicati alle famiglie durante le festività di fine mese.