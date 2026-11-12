Scrooge e gli spiriti del Natale, il classico di Dickens torna al cinema: da oggi nelle sale italiane

Il Natale arriva in anticipo sul grande schermo con Scrooge e gli spiriti del Natale , al cinema da oggi, giovedì 12 novembre 2026. La celebre storia nata dalla fantasia di Charles Dickens torna protagonista nelle sale italiane, riportando al centro del racconto Ebenezer Scrooge, uno dei personaggi più conosciuti della letteratura mondiale. Un uomo ricco, avaro e incapace di apprezzare la felicità degli altri, destinato a vivere un'esperienza straordinaria che cambierà per sempre il suo modo di guardare alla vita.

La vicenda si ispira a Canto di Natale, il racconto pubblicato da Dickens nel 1843 e diventato nel tempo un simbolo delle festività natalizie. Attraverso un intreccio che unisce fantasia, emozione e riflessione, la storia segue il viaggio di Scrooge alla scoperta del significato più autentico del Natale. Un percorso che lo porterà a confrontarsi con i ricordi, con le persone che lo circondano e con le conseguenze delle proprie scelte.

Scrooge e gli spiriti del Natale, la trama del racconto che ha conquistato generazioni

Ebenezer Scrooge è un uomo che ha dedicato tutta la propria esistenza al denaro, rinunciando progressivamente agli affetti e ai rapporti umani. La notte della vigilia di Natale, però, la sua quotidianità viene sconvolta dall'arrivo di misteriose presenze soprannaturali. Tre spiriti lo accompagneranno in un viaggio attraverso il passato, il presente e il futuro, mostrandogli momenti decisivi della sua esistenza e le conseguenze che il suo comportamento ha avuto sugli altri.

Quello che inizialmente appare come un incontro spaventoso si trasforma così in un'occasione di cambiamento. Scrooge sarà costretto a mettere in discussione le proprie convinzioni e a comprendere il valore di ciò che ha trascurato per tutta la vita. Al centro della storia emergono temi universali come la solidarietà, il perdono e la possibilità di ricominciare, elementi che hanno contribuito a rendere il racconto di Dickens uno dei più amati e adattati nella storia del cinema.

Nel corso dei decenni, Canto di Natale ha ispirato numerose versioni cinematografiche e televisive, conquistando spettatori di ogni età. La sua forza risiede in un messaggio semplice ma sempre attuale: non è mai troppo tardi per cambiare e riscoprire l'importanza degli altri. Scrooge e gli spiriti del Natale è nelle sale italiane dal 12 novembre, offrendo al pubblico un appuntamento cinematografico dedicato alla magia e alle emozioni del periodo natalizio.