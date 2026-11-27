Cosa succede quando un capolavoro assoluto dell’arte italiana diventa la pedina di una partita geopolitica ad altissimo rischio? Parte da qui “Il ricatto della bellezza”, il nuovo thriller d’autore scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi, e prodotto da Lucia Macale per la Imago Film, in arrivo nelle sale dal 4 dicembre 2026 dopo l’anteprima romana che si svolgerà al Cinema Adriano dalle ore 20.15. A guidare il racconto, in una veste inedita, sono gli amatissimi attori Antonio Catania e Vanessa Gravina, affiancati da un cast corale che riunisce: Pino Calabrese, Valentina Olla, Biagio Iacovelli, Leandro Amato, Federico Perrotta, Federica Cifola, Marco D’Angelo, Sara Bianchi, Lucio Dal Maso e Rosario Terranova, con la partecipazione straordinaria della giornalista Tiziana Ferrario nel ruolo di se stessa.

Al centro della vicenda una missione tanto prestigiosa quanto delicata e rischiosa, ovvero trasferire l’opera d’arte “L’amor sacro e l’amor profano” di Tiziano Vecellio dalle sale della Galleria Borghese, set d’eccezione del film, fino all’Ambasciata d’Italia ad Atene. Quello che dovrebbe essere un normale passaggio della diplomazia culturale si trasforma però in una corsa contro il tempo tra Roma e la Grecia, in un misterioso intreccio di ricatti, etica e giochi di potere dietro le quinte.