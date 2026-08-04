In edicola le copie anastatiche dello Scudetto della Lazio
Il ricordo dello Scudetto del 14 maggio 2000 torna in edicola con le copie anastatiche da collezione del Corriere dello Sport e del Guerin Sportivo. Un’occasione per rivivere le emozioni di una giornata rimasta per sempre nel cuore del popolo biancoceleste, attraverso i titoli, le immagini e le cronache dell’epoca. Oggi più che mai, restiamo uniti e torniamo a vivere insieme la storia dello Scudetto della Lazio.
Se non lo trovi in edicola scrivi a anastaticasslazio@corrieredellosport.it indicando nome, cognome, codice edicola, ragione sociale e distributore: ti sarà inviato direttamente nella tua edicola di riferimento.
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