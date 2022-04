F1, Marko: "Con la clausola di salvaguardia Verstappen può andare via

ROMA - Prima che questa Formula 1 2022 iniziasse, la Red Bull ha blindato Max Verstappen. L'olandese campione del mondo ha infatti firmato un contratto pluriennale a 40 milioni di dollari a stagione, ma Helmut Marko rivela una clausola inserita nell'accordo, che garantisce al pilota iridato una via d'uscita qualora la casa di Milton Keynes perdesse in competitività in pista. "Se dovessimo finire come nel 2014 - dice Marko a "formel1.de"- quando cioè non avevamo assolutamente alcuna possibilità di competere contro la Mercedes, scatterebbe la clausola di salvaguardia".