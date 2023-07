F1 GP Silverstone, miglior tempo Leclerc in FP3: 6° Sainz, 8° Verstappen

SILVERSTONE - La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna ha visto Charles Leclerc firmare il miglior tempo in 1:27.419. Il pilota della Ferrari ha quindi alzato l'asticella rispetto ai tempi delle FP2, alla quale non aveva preso parte a causa di un problema elettrico, con tanto di principio di incendio. I tempi della sessione vedono ancora un ottimo Alexander Albon, 2° con la Williams, mentre Carlos Sainz ha chiuso 6°. Ottavo tempo, invece, per Max Verstappen, che si è concentrato maggiormente sul passo gara; l'olandese, inoltre, è apparso imprendibile nella seconda metà di sessione, corsa sotto la pioggia, prevista anche per le qualifiche delle 16.