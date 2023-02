Diretta Ferrari: rivivi la presentazione della nuova SF-23

CIRCUITO DI FIORANO (Modena) - La Ferrari ha tolto i veli dalla SF-23, la nuova monoposto progettata a Maranello per dare l'assalto al Mondiale di Formula 1 del 2023. La settimana scorsa la Rossa ha reso noto il nome, SF-23 appunto, del mezzo che dovrà permettere a Charles Leclerc e a Carlos Sainz Jr. di competere per il titolo piloti, da due anni in mano a Verstappen. Oggi invece, nel giorno di San Valentino, abbiamo scoperto silhouette e caratteristiche tecniche della nuova monoposto Ferrari. Prima presentazione in rosso per Frederic Vasseur, team principal subentrato a Mattia Binotto all'inizio dell'anno.

Ferrari SF-23, la nuova Rossa di Leclerc e Sainz: tutte le foto 12:45 La scheda tecnica della nuova Ferrari La scuderia di Maranello ha reso nota la scheda tecnica della Ferrari SF-23, spinta da un motore V6 da 1.600 cc. LEGGI TUTTO

12:35 La livrea della nuova Ferrari La SF-23 ha una livrea che presenta diversi inserti in carbonio, il logo con la “Effe lunga” sull’ala posteriore e un colore rosso tutto nuovo, che è stato creato da Ferrari Design per entrambe le vetture ufficiali che saranno impegnate in un campionato del mondo. Sulla vettura di Formula 1 sarà in versione opaca, mentre sarà lucido sulla 499P, la Hypercar impegnata nelle competizioni endurance.

12:25 La Ferrari SF-23 La nuova Ferrari SF-23 è l'erede della F1-75 della passata stagione: nessuna rivoluzione evidente sulla monoposto che si prepara al mondiale 2023. Sull'ala posteriore è tornata la scritta 'Ferrari' che aveva già conquistato tutti a Monza nel 2022 quando le F1-75 sfoggiarono una livrea celebrativa ad hoc per la gara di casa. Il rosso è il colore principale, ma c'è spazio anche per il nero che si staglia sulla livrea della monoposto del 2023: si intravede infatti la fibra di carbonio non verniciata di rosso Ferrari. Nessuna rivoluzione eclatante, ma tante piccole novità per renderla veloce come si è già mostrata nella passata stagione, ma più affidabile e continua.

12:20 Le sensazioni di Leclerc alla guida della SF-23 Leclerc commenta le sue sensazioni dopo i primi chilometri alla guida della nuova Ferrari: "E' bello, anche se ho fatto solo due giri. Tutto è filato liscio e ho dato le mie prime indicazioni al team. Grazie ai tifosi per il grande sostegno. La sensazione è stata buona. E' fantastico avere gli spalti a Fiorano con i tifosi, è davvero molto bello. Non può succedere a nessun altro team, per questo la Ferrari è speciale. Spero sia una stagione fantastica, le sensazioni sono buone. Grazie ai tifosi per grande sostegno. Speriamo che questa sia una stagione fantastica per il team". 12:10 Finisce la presentazione da Fiorano Si conclude, dopo 40 minuti, la presentazione della Ferrari SF-23. La monoposto dovrebbe tornare in pista, per percorrere alcuni giri, anche domani, nuovamente a Fiorano. I primi test ufficiali di Formula 1, invece, sono previsti dal 23 al 25 febbraio in Bahrain, a Sakhir. 12:01 Primi chilometri per la nuova Ferrari SF-23 Shakedown per la SF-23: Sainz presenta il compagno di squadra Leclerc, che scende in pista a Fiorano per percorrere i primi chilometri alla guida della monoposto Ferrari del 2023. Il pilota monegasco percorre due giri. Successivamente anche lo spagnolo ha guidato la monoposto per tre giri.

11:55 A Fiorano anche Giovinazzi e Shwartzman Antonio Giovinazzi e l'israeliano d'origine russa Robert Shwartzman, piloti di riserva e collaudatori della Ferrari, vengono presentati a Fiorano.

11:45 Ecco il nuovo team principal Vasseur Prende la parola Frederic Vasseur, nuovo team principal della scuderia Ferrari: "Non mi importa chi sia a vincere la prima gara tra i due piloti, l’importante è che arrivi prima una Ferrari. Supporteremo entrambi allo stesso modo. L’inizio è stato intenso, l’importante sarà avere successo, la sfida è davanti a noi. Per il team la presentazione è sempre molto emozionante, il mio contributo è stato ovviamente molto piccolo. La sensazione è fantastica, ritornare in pista è come tornare a scuola. Sarà una stagione lunga e la motivazione c’è. Sapere che tutti ci guardano, sono più che orgoglioso di questa cerimonia, un grande evento, il miglior modo di iniziare la stagione”. Poi, incalzato da Marc Gené, Vasseur parla in italiano con un annuncio: “L’anno prossimo parlerò in italiano nelle interviste". LEGGI DI PIU'

11:37 Le parole di Sainz e Leclerc Parla Sainz a Fiorano: "E' favoloso presentare qui la macchina, su una pista dove c'è tanta storia e davanti a tanti tifosi. Sono felice. Non riesco a resistere agli antipasti italiani, devo smaltire un chilo prima di iniziare la stagione. Quando vado al Montana, al Cavallino, faccio sempre difficoltà a evitarli". Poi prende la parola anche Leclerc: "C'è tanta passione, è sempre incredibile qui. Succede solo per la Ferrari e questo che la rende molto speciale. E' favoloso essere a Fiorano con così tanti tifosi. Non vedo l'ora ti tornare in macchina per provare a vincere. Il 2022 è stato un bel passo avanti rispetto agli anni precedenti. Non vedo l’ora di scoprire la nuova vettura, abbiamo fatto un grande lavoro per cercare di risolvere i problemi. L’obiettivo è vincere e voglio provare a conquistare il campionato". LEGGI DI PIU' 11:30 Ecco i due piloti di Maranello Arrivano a Fiorano Carlos Sainz e Charles Leclerc, i due piloti della Ferrari F1. 11:28 Entusiasmo e sole a Fiorano Sotto il sole splendente del circuito di Fiorano, l'evento è presentato da Zoran Filicic e Immy Barclay. A fare da sfondo una tribuna piena di tifosi delle Rosse.