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Ferrari accende Piazza Municipio a Napoli

Ferrari accende Piazza Municipio a Napoli

Grande partecipazione per la tappa UniCredit della SF-24
3 min

NAPOLI - Piazza Municipio si è colorata di rosso Ferrari per la tappa napoletana del tour UniCredit dedicato alla SF-24, la monoposto della Scuderia Ferrari HP protagonista del Campionato del Mondo di Formula 1 2024. Cittadini, famiglie, turisti e appassionati hanno affollato la piazza per vedere da vicino la vettura, fotografarla e lasciare un messaggio al team Ferrari attraverso le cartoline messe a disposizione da UniCredit, che saranno poi recapitate a Maranello. L’iniziativa ha trasformato uno dei luoghi più riconoscibili della città in uno spazio di incontro e partecipazione, attorno a un’eccellenza italiana capace di unire sport, tecnologia, ricerca e cultura industriale.

La tappa partenopea rientra nel tour nazionale promosso da UniCredit nell’ambito della partnership con Scuderia Ferrari HP. Dopo Torino, Verona e Bologna, la SF-24 è arrivata a Napoli prima di proseguire verso Palermo e il gran finale di Monza. “Portare Ferrari in Piazza Municipio significa offrire a Napoli un’esperienza straordinaria, attorno a uno dei simboli italiani più riconosciuti e amati nel mondo”, ha dichiarato Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit. “La partecipazione registrata oggi conferma quanto la città sappia accogliere iniziative capaci di parlare di passione, innovazione, competenze e spirito di squadra. Dietro ogni risultato ci sono preparazione, ricerca, disciplina e persone che mettono le proprie capacità al servizio di un obiettivo comune”. “Napoli ha talento, energia, creatività e una forte cultura industriale e imprenditoriale”, ha aggiunto Natali. “Per UniCredit essere qui significa rafforzare un legame concreto con clienti, imprese, istituzioni e comunità locali, condividendo un messaggio di fiducia nelle competenze, nei giovani e nella capacità italiana di competere ai massimi livelli”. Ferrari rappresenta velocità, ma anche precisione, tecnologia, ricerca e lavoro di squadra. Valori che UniCredit riconosce nel proprio impegno quotidiano accanto a famiglie, imprese e territori. La SF-24 resterà visitabile in Piazza Municipio fino a domenica 28 giugno, dalle ore 11.30 alle 22.00; domenica fino alle 19.00.

 

 

 

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