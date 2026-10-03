Cercando il paradiso nel tennis

Il Paradiso del tennis. Cosa ci viene in mente quando ne parliamo? Wimbledon, sicuramente, e questo vale sia per i giocatori sia per gli appassionati che hanno la fortuna di oltrepassare i Doherty Gates. Il senso della storia, l’eco delle partite mitiche, la tradizione che si evolve senza tradire lo spirito più autentico di questo sport. Forse Indian Wells, con le sue palme e il caldo che non fa male, tante volte votato dai giocatori come miglior torneo del circuito tanto da essere identificato proprio con il nome di “Tennis Paradise”. E poi, tornando nella vecchia Europa, Roma con le sue statue, la partecipazione eccezionale del pubblico, il verde di Monte Mario, e naturalmente Monte Carlo con quella vista strepitosa sul Mar Mediterraneo, epicentro di quello che un secolo fa era davvero il tennis dei gesti bianchi, con i tanti tornei sparsi sulla Costa Azzurra.

L’anno tennistico non è altro che una lunga passerella di città e tornei più o meno incantevoli, una intensa stagione senza fine che Francesco Longo ha voluto riassumere in questo bel libro ricco di aneddoti, curiosità e spunti letterari, puntando l’accento soprattutto sulle sfide, sui duelli che hanno fatto epoca. Saltabeccando dal campo ospitato nella villa dei Finzi-Contini alle finali tra Borg e McEnroe e Nadal-Federer, dalla recensione di Alessandro Piperno a “Open” di Agassi ai duelli moderni tra Sinner e Alcaraz, da Foster Wallace a Panatta, Longo ci accompagna nei grandi santuari del tennis moderno, gli Open d’Australia, Flushing Meadows, Cincinnati, il Queen’s Club londinese, l’estate canadese e i moderni tornei in Asia. Inseguendo un colpo, un passante in corsa, una discesa a rete, che davvero ci facciano dire, tanto per parafrase un certo Fulvio Bernardini, “così si gioca solo in Paradiso”. Il Paradiso del tennis, appunto.

TENNIS PARADISE, di Francesco Longo; Edizioni 66THA2ND, 160 pagine, 19 euro.