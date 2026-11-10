Le Vergani sisters incontrano Method

Classe 2004, Arianna e Alessia Vergani sono gemelle e snowboarder italiane, entrambe impegnate a livello internazionale nelle discipline Slopestyle e Big Air. Cresciute sulla tavola e unite dalla passione per lo snowboard, oggi affrontano il circuito con due percorsi distinti, accomunati da un approccio fatto di tecnica, creatività e capacità di adattamento. La pre-season è per entrambe un momento chiave. Arianna si prepara all’inizio della Coppa del Mondo, mentre Alessia è pronta a tornare protagonista in Coppa Europa, dopo una stagione che nel 2026 l’ha vista conquistare vittorie e podi tra Slopestyle e Big Air. Nel Big Air, Arianna ha invece sfiorato più volte il podio, confermando una crescita costante nel circuito internazionale.