La Cina influenza i mercati

Il mercato automobilistico risponde a delle strategie di respiro globale e quello che avviene in un continente influenza le case negli altri. L’effetto netto si registra sui prezzi e sull’offerta per il consumatore. La Cina è il mercato più grande al mondo, e ciò che avviene in lì influenza la maggior parte dei mercati mondiali. Nei primi sei mesi del 2026 il mercato cinese ha avuto una contrazione significativa nelle vendite. Rallentamento economico in generale e meno incentivi all’acquisto. I produttori esteri ne hanno sofferto sia in termini di volumi che di margini mentre i costruttori cinesi, per compensare il calo nel mercato domestico, hanno aumentato di molto le esportazioni in Europa, America Latina e Sud Est Asiatico. I produttori tedeschi, che in passato hanno realizzato dei risultati economici di ottimo livello in Cina, hanno visto diminuire volumi e margini in questa prima metà dell’anno. Il mercato USA ha sostanzialmente tenuto in termini di volumi e di margini per le case. I pick-up e i SUV godono di una domanda tradizionalmente sostenuta. Le vendite di vetture ibride sono aumentate, mentre le vetture elettriche rallentano, anche per la fine di alcuni incentivi federali e ancora il prezzo elevato della offerta.