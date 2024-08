Olimpiadi diretta: ora la 10 km di nuoto in acque libere, segui LIVE

PARIGI (FRANCIA) - Ancora una giornata ricca di appuntamenti alle Olimpiadi di Parigi 2024 oggi (giovedì 8 agosto). Il programma inizia con la 10 km femminile di nuoto in acque libere che vede impegnate le azzurre Gabbrielleschi e Taddeucci . Sempre in mattinata previste le batterie delle 4x100 con la staffetta maschile guidata da Marcell Jacobs chiamata a difendere l'oro di Tokyo. Sempre nell'atletica attesa per la finale femminile del lungo con Larissa Iapichino , mentre in serata le ragazze del volley sfideranno la Turchia in semifinale . Segui la giornata in diretta .

8:43

Taddeucci sempre terza

Taddeucci sempre terza. Con lei ci sono Johnson e van Rouwendaal: il gruppo si è staccato rispetto alle altre. Gabrielleschi sesta ma in scia delle prime

8:38

Tanti spettatori, ma poco spettacolo: il motivo

Ci sono tanti spettatori lungo le rive della Senna per la 10 km ma lo spettacolo è poco. Il motivo è chiaro: al centro del fiume ci sono parecchie correnti, le nuotatrici cercano di nuotare il più possibile vicino alle sponde del fiume

8:31

Taddeucci e Gabrielleschi, la situazione a metà gara

A metà gara le italiane Taddeucci e Gabrielleschi sono rispettivamente quarta e quinta. Questo è il momento dove devono tenere duro per arrivare allo sprint finale nel gruppone di testa

8:24

Il gruppo di testa si allarga

Inizia ad allargarsi il gruppo di testa: si fanno vedere la brasiliana Cunha e Leonie Beck. Le azzurre resistono ma la gara è ancora lunga

8:20

Nuoto in acque libere, Taddeucci terza

Taddeucci terza e Gabrielleschi, dopo un ottimo recupero, quarta: questa la posizione delle azzurre al termine del secondo igiro, su sei. In testa c'è van Rouwendaal, seconda Johnson

8:10

Il percorso della 10 km di fondo

Il percorso prevede sei giri nel fiume di 1.670 metri. La temperatura dell'acqua è di 22 gradi, a Parigi oggi c'è il sole

8:09

Via alla 10 km di nuoto

Iniziata la 10 km di nuoto in acque libere nella tanto contestata Senna. Per l'Italia ci sono Taddeucci e Gabrielleschi

08:05

