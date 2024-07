Scherma diretta Olimpiadi 2024, fioretto e spada: Errigo e Volpi LIVE

PARIGI - Dopo la medaglia di bronzo di Luigi Samele nella sciabola, è scattata la seconda giornata di gare per la scherma alle Olimpiadi 2024 di Parigi. Oggi è il giorno del fioretto femminile e della spada maschile. Le fiorettiste del ct Stefano Cerioni che scendono in pedana sono la portabandiera Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi. L’Italia degli spadisti del ct Dario Chiadò possono invece contare su Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara. Segui le gare in diretta…