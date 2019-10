Ronaldo: "Ritiro? Chissà tra due anni….". Caicedo, rinnovo ufficiale

ROMA - Per la prima volta Cristiano Ronaldo inizia a parlare del suo possibile ritiro. Lo ha fatto in una lunga intervista a SportBible: "Amo ancora il calcio. Non importa l'età, è tutto basato sulla mentalità, ma negli ultimi cinque anni sto iniziando a godermi quel processo di vedermi fuori dal calcio, quindi chissà cosa accadrà nel prossimo anno o tra due?". CR7 ammette di non essere ossessionato dall'allenamento "ma solo dal successo. Sono un competitivo, non mi piace essere il numero due o il numero tre, voglio sempre essere il migliore".

Caicedo: ufficiale il rinnovo fino al 2022

Adesso è ufficiale: Felipe Caicedo ha rinnovato il contratto con la Lazio fino al 2022. Prolungamento ma anche adeguamento del contratto dell'attaccante biancoceleste che passa da 1,8 milioni di euro a stagione a 2,1 più bonus. Caicedo è arrivato in biancoceleste nell'estate 2017 dopo il triennio all'Espanyol. In questa stagione Caicedo, 31 anni, ha giocato 5 partite segnando una rete domenica contro il Genoa. In totale in biancoceleste ha collezionato 76 presenze segnando 16 gol.

Roma, Pellegrini: intervento riuscito

Perfettamente riuscito l'intervento del centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini che contro il Lecce aveva riportato la frattura del quinto metatarso del piede destro. Il giocatore giallorosso, che dovrà stare fuori almeno due mesi, stamani si era recato a Villa Stuart in compagnia del suo agente e dopo il ricovero è stato operato dal prof. Santucci in presenza del responsabile sanitario del club Andrea Causarano come spiega la società in una nota. L'intervento ha previsto l'inserimento di una vite per unire due ossa, e non sarà necessaria rimuoverla una volta ricomposta la frattura.

Italia, Mancini: "Spero in un Olimpico pieno"

“Spero ci sia tanta gente a Roma. In caso di qualificazione, poi, ricordiamoci che il debutto dell’Europeo sarà all’Olimpico: un grande evento”. Così Roberto Mancini a Radio Deejay in vista della sfida contro la Grecia in programma il 12 ottobre a Roma che potrebbe regalare all'Italia la qualificazione ad Euro 2020. Poi fa il punto sulla squadra: "La base è fatta. Dobbiamo avere 20 giocatori di campo oltre ai tre portieri e siamo vicini a questo numero. Spero che qualcuno venga fuori all’improvviso, esplodendo in questo campionato o in qualche recupero. Dove abbondiamo è nei terzini".

